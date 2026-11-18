Más de 3.500 niñas recibieron el nombre de Sofía en España en 2025. Fue el más elegido para ellas, con 3.569, mientras que Mateo encabezó la lista masculina con 3.142. Los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este miércoles, 18 de noviembre, permiten consultar los cien nombres más frecuentes de niños y niñas en el conjunto del país.

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Hugo y Martín completan el podio de los niños

Tras Mateo se situaron Hugo (2.653) y Martín (2.620), separados por 33 nacimientos. Les siguieron Leo (2.318), Manuel (2.289), Lucas (2.211), Pablo (2.129), Alejandro (2.048), Enzo (1.909) y Álvaro (1.901).

Julia y Martina, separadas por un solo nacimiento

En la lista femenina, Lucía fue segunda con 2.771, 798 menos que Sofía. El tercer puesto se decidió por un solo nacimiento: Julia registró 2.287 y Martina, 2.286. Completaron los diez primeros puestos María (2.208), Olivia (2.018), Vega (2.013), Carmen (1.643), Emma (1.636) y Valeria (1.590).

Mateo y Sofía también lideran entre los más pequeños de Ourense

Mateo y Sofía son los nombres más frecuentes entre los residentes en la provincia de Ourense nacidos en la década de 2020, según el censo del INE a 1 de enero de 2025. Entre los niños también figuran Anxo y Brais, mientras que entre las niñas destacan Noa, Lara y Valeria.

La estadística de recién nacidos de 2025 ofrece cifras para Galicia en su conjunto, sin desglose por provincias.

De Biel en Cataluña a Oihan en el País Vasco

Los primeros puestos cambian según el territorio. En Cataluña lideraron Biel (378) y Julia (447), mientras que en el País Vasco lo hicieron Oihan (149) y Laia (128). En Andalucía encabezaron las listas Manuel (1.049) y María (818). Galicia coincidió con el ranking nacional: Mateo (206) y Sofía (180) fueron los más elegidos.

El buscador reúne los cien nombres más frecuentes por sexo en España y los diez primeros de cada comunidad autónoma, Ceuta y Melilla. Puedes escribir un nombre o elegir un territorio para consultar su posición y cuántos bebés lo recibieron.

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