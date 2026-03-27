Cae en una aldea de 200 habitantes de Galicia el mayor premio de la Lotería Nacional

La fortuna ha decidido hacer una parada en el rural gallego durante el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este pasado jueves, 26 de marzo. En una jornada marcada por la distribución de premios en diversos puntos de la geografía española, una de las mayores alegrías del día ha recaído en una pequeña localidad de apenas 200 habitantes en Galicia.

El primer premio, dotado con 300.000 euros al número , ha correspondido al 87.489. En Galicia, la suerte se ha materializado concretamente en la aldea de Ledoño, perteneciente al municipio de Culleredo, a través del receptor número 30075.

La administración situada en una estación de servicio en Alonso Pedreira, 1, ha sido la encargada de repartir este número ganador, compartiendo la suerte del primer premio con otras localidades como Manresa (Barcelona), Almuñécar (Granada), Las Rozas de Madrid, Ansoáin (Navarra) y Riaza (Segovia).