Una librería de esta pequeña localidad gallega vende el primer premio de la Lotería Nacional

La Librería Paradela, donde se vendió el boleto de la Lotería Nacional premiado

La suerte ha sonreido este fin de semana a una localidad gallega de unos 2.000 habitantes, donde un premio importante de la Lotería Nacional cayó en un negocio poco habitual. Se trata de una pequeña librería, quien vendió este sábado un boleto de la serie 37.376, dotada con el primer premio que reparte 600.000€ al número (60.000 al décimo).

El premio fue consignado en Castroverde (Lugo). Según consta en el documento oficial, el boleto se selló en la Librería Paradela, situada en la calle Rosalía de Castro, número 134.

Otros premios en Galicia

Además del de Castroverde, hay otras dos localidades premiadas con una cantidad inferior, concretamente con dos premios de Segunda Categoría (120.000 euros al número, 12.000 al décimo). Se trata de A Estrada (Calvo Sotelo, 23) y Vigo (Sanjurjo Badía, 140).