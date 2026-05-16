Cae el primer premio de la Lotería Nacional en una villa marinera de Galicia

La suerte ha elegido una villa manrinera de Galicia para desatar la alegría en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 16 de mayo de 2026. Una conocida localidad costera de las Rías Baixas, se ha despertado con la mejor de las noticias: el primer premio ha elegido sus calles para repartir una lluvia de miles de euros,

Ha sido concretamente en Marín, en la provincia de Pontevedra. La administración número 4 de la localidad, situada en pleno centro urbano en la calle Jaime Janer, 1, ha sido la encargada de vender el número 59.203.

¿A cuánto asciende el montante?

Este primer premio del sorteo número 40/26 está dotado con una recompensa de 600.000 euros por serie, lo que se traduce en unos suculentos 60.000 euros por cada décimo premiado.