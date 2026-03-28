La Lotería Nacional se abona a Galicia: vuelve a caer el primer premio en el restaurante de esta pequeña villa

Parece que la Lotería Nacional le ha cogido gusto a las tierras coruñesas. Apenas dos días después de que el sorteo del jueves dejara un primer premio en la aldea de Ledoño , la suerte ha vuelto a visitar la comarca, esta vez haciendo parada en el municipio de Cerceda durante el sorteo del sábado 28 de marzo.

El Primer Premio, dotado con 600.000 euros al número , ha correspondido al 89.211. La alegría ha estallado concretamente en el despacho receptor número 29.330, ubicado en la Avenida da Paz, 19. Este número ganador no solo ha llevado la ilusión a los vecinos de Cerceda, sino que también ha sido repartido en otras localidades como Granollers (Barcelona), Porqueres (Girona) y Zamora.

Un sábado de grandes premios

El sorteo 26/26 de este sábado ha mantenido la intensidad en el reparto de premios por toda la geografía española. Respecto al Segundo Premio el número 86.507, agraciado con 120.000 euros al número , se ha vendido de forma muy repartida en localidades como Petrer (Alicante), Ciudad Real, Linares (Jaén), Aljucer (Murcia), Consuegra (Toledo) y Valencia.