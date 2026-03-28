La Lotería Nacional se abona a Galicia: vuelve a caer el primer premio en el restaurante de esta pequeña villa
SEIS CIFRAS
¡La suerte repite en A Coruña! Descubre los detalles del Sorteo de Lotería Nacional de este sábado 28 de marzo, donde el Primer Premio (89.211) ha dejado 600.000 euros en Galicia
Parece que la Lotería Nacional le ha cogido gusto a las tierras coruñesas. Apenas dos días después de que el sorteo del jueves dejara un primer premio en la aldea de Ledoño , la suerte ha vuelto a visitar la comarca, esta vez haciendo parada en el municipio de Cerceda durante el sorteo del sábado 28 de marzo.
El Primer Premio, dotado con 600.000 euros al número , ha correspondido al 89.211. La alegría ha estallado concretamente en el despacho receptor número 29.330, ubicado en la Avenida da Paz, 19. Este número ganador no solo ha llevado la ilusión a los vecinos de Cerceda, sino que también ha sido repartido en otras localidades como Granollers (Barcelona), Porqueres (Girona) y Zamora.
Un sábado de grandes premios
El sorteo 26/26 de este sábado ha mantenido la intensidad en el reparto de premios por toda la geografía española. Respecto al Segundo Premio el número 86.507, agraciado con 120.000 euros al número , se ha vendido de forma muy repartida en localidades como Petrer (Alicante), Ciudad Real, Linares (Jaén), Aljucer (Murcia), Consuegra (Toledo) y Valencia.
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