Cae en esta villa de Galicia el mayor premio de la Bonoloto de toda España

La fortuna ha vuelto a hacer una parada en Galicia en el sorteo de la Bonoloto de este martes, 24 de marzo. Aunque el bote de Primera Categoría ha quedado desierto, Galicia se ha llevado la alegría de la jornada al registrar el premio más importantes repartidos en todo el territorio nacional.

La ubicación exacta de este golpe de suerte se encuentra en la localidad de Narón, en la provincia de A Coruña. En concreto, el boleto premiado de Segunda Categoría fue validado en la Administración de Loterías Nº 2 de esta villa, convirtiéndose en el mayor premio despachado en España en este sorteo, compartido únicamente con otro acertante en Mijas, Málaga.

Detalles del sorteo y reparto de premios

La combinación que ha cambiado el día a estos afortunados fue la formada por los números 30, 06, 22, 10, 39 y 41, con el 04 como complementario y el 3 como reintegro.

El premio para cada uno de los dos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos más el complementario) asciende a 68.985,56 euros. A continuación se detalla el resto del escrutinio:

Al no haber acertantes de los seis números, se ha generado un nuevo bote para el próximo sorteo, donde un único ganador podría embolsarse la cifra de 600.000,00 euros.