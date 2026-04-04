El calendario lunar marca los ritmos del campo y los cultivos: guía y proceso

CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
César Iglesias S. A. e a Bolsa dominicana
RELOJ NATURAL
El calendario lunar ha sido durante milenios una guía fundamental para los agricultores, actuando como un reloj natural para la siembra, poda y cosecha. Su influencia se basa en la fuerza gravitacional de la Luna, que afecta la savia de las plantas de manera similar a como mueve las mareas de los océanos.
Según expertos en agricultura tradicional, las distintas fases de la Luna pueden determinar el momento más adecuado para cada tarea agrícola:
Entre las curiosidades prácticas, se destacan:
A pesar de su antigüedad y la experiencia acumulada, la influencia del calendario lunar sigue siendo controversial en la ciencia moderna, que busca determinar con precisión su efecto real frente a las técnicas agrícolas actuales.
En definitiva, el calendario lunar es una herramienta de sabiduría ancestral que conecta los ritmos cósmicos con la agricultura, fomentando un respeto profundo por los ciclos naturales y recordando que, en el campo, la naturaleza sigue marcando el compás.
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