El calendario lunar marca los ritmos del campo y los cultivos: guía y proceso

El calendario lunar ha sido durante milenios una guía fundamental para los agricultores, actuando como un reloj natural para la siembra, poda y cosecha. Su influencia se basa en la fuerza gravitacional de la Luna, que afecta la savia de las plantas de manera similar a como mueve las mareas de los océanos.

La "Luna de la Cosecha" vista desde Ourense | Lalo Pavón

Según expertos en agricultura tradicional, las distintas fases de la Luna pueden determinar el momento más adecuado para cada tarea agrícola:

Luna Creciente y Luna Llena (Savia arriba) : La savia asciende hacia las ramas, hojas y frutos , por lo que es ideal para cosechar frutos, realizar injertos y abonar , aprovechando el mayor movimiento de agua y nutrientes.

Luna Menguante (Savia abajo) : La savia desciende hacia las raíces , siendo el mejor periodo para sembrar tubérculos y raíces (ajos, patatas, zanahorias), realizar podas drásticas, trasplantes y cosechar cultivos subterráneos.

Luna Nueva (Descanso): Se considera un periodo de reposo para la planta, ideal para limpiar malas hierbas y preparar el terreno.

Entre las curiosidades prácticas, se destacan:

Siembra de ajos : Plantarlos en luna menguante asegura que la savia se concentre en la raíz, produciendo cabezas más robustas.

Riego eficiente : Durante la luna llena , las plantas absorben agua con mayor eficacia debido al pico de actividad de la savia .

Poda inteligente : Cortar ramas en luna menguante ayuda a que la planta se recupere más rápido y reduce el exceso de savia.

Control de plagas: Se cree que sembrar en ciertas fases, como la luna menguante, reduce la incidencia de plagas en cultivos como el frijol.

Las distintas variedades de tomateras son uno de los cultivos más esperados. | Cedida

A pesar de su antigüedad y la experiencia acumulada, la influencia del calendario lunar sigue siendo controversial en la ciencia moderna, que busca determinar con precisión su efecto real frente a las técnicas agrícolas actuales.

En definitiva, el calendario lunar es una herramienta de sabiduría ancestral que conecta los ritmos cósmicos con la agricultura, fomentando un respeto profundo por los ciclos naturales y recordando que, en el campo, la naturaleza sigue marcando el compás.