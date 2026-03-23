El polen tiene calendario en Ourense: doce meses para doce alergias

Las alergias respiratorias siguen un patrón estacional marcado por la presencia de polen en el aire. Según la Rede Galega de Aerobioloxía, que lleva décadas recogiendo datos sobre su presencia, la temporada polínica comienza en invierno y se prolonga hasta finales del verano, aunque con intensidades diferentes.

Aliso, Ciprés y fresno marcan el inicio de la tmeporada de alergias en enero y febrero. | La Región

Los primeros pólenes aparecen entre enero y febrero, principalmente procedentes de aliso, ciprés y fresno, que marcan el inicio de la temporada para muchas personas alérgicas.

En marzo y abril, aumentan las concentraciones de polen de abedul, platanero, roble y pino. | La Región

Entre marzo y abril, aumentan las concentraciones de polen de abedul, platanero, roble y pino, especies arbóreas muy presentes en el paisaje ourensano.

El periodo de mayor impacto suele registrarse entre mayo y junio con ejemplares como gramíneas, castaños y fletén. | La Región

El periodo de mayor impacto suele registrarse entre mayo y junio, cuando se alcanzan las mayores concentraciones de polen debido a la floración de las gramíneas, consideradas la principal causa de alergia. En esas mismas semanas también se detecta polen de castaño y de plantago o llantén.

A finales del verano, entre agosto y septiembre, floran especies como la artemisa y la parietaria. | La Región

A partir de julio, las concentraciones descienden, aunque todavía pueden detectarse pólenes de plantas herbáceas. A finales del verano, entre agosto y septiembre, floran especies como la artemisa y la parietaria, que pueden prolongar la temporada alérgica en algunas personas.