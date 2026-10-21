Cambio de hora de otoño de 2026: ¿qué pasa si trabajas de noche y tu turno dura una hora más?

Dormir una hora más será una posibilidad para quienes descansen durante el próximo cambio al horario de invierno. Para quienes estén trabajando, el retraso de los relojes puede tener el efecto contrario: permanecer una hora adicional en su puesto si mantienen la misma hora de entrada y salida.

En la madrugada del sábado 24 al domin go 25 de octubre de 2026, a las 03:00 volverán a ser las 02:00 en la península y Baleares. En Canarias, a las 02:00 será la 01:00. El domingo tendrá, por tanto, 25 horas. El ejemplo más sencillo es el de una persona que entre a trabajar a las 22:00 del sábado y salga a las 06:00 del domingo. Si conserva ese horario durante la noche del cambio, habrán transcurrido nueve horas reales, aunque la diferencia entre las horas que muestra el reloj parezca de ocho.

El efecto dependerá de cómo se organicen los relevos. Si se mantiene la duración efectiva del turno y se adapta la salida, el trabajador no permanecerá ese tiempo adicional.

¿Se cobra la hora adicional o se compensa con descanso?

No existe una respuesta automática para todos los trabajadores. Es necesario revisar el convenio colectivo, el contrato y la distribución de la jornada para determinar cómo se computa ese tiempo y si supone un exceso sobre la jornada ordinaria.

Cuando legalmente corresponda tratarlo como una hora extraordinaria, el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores permite su pago o compensación con descanso retribuido. Si se abona, su importe no puede ser inferior al de la hora ordinaria. En ausencia de pacto, debe compensarse con descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

La particularidad de los trabajadores nocturnos

Hay una diferencia importante entre trabajar ocasionalmente de noche y tener la consideración legal de trabajador nocturno. El Estatuto incluye en esta última categoría a quien realiza normalmente al menos tres horas de su jornada diaria en horario nocturno o a quien previsiblemente desarrolla en ese período al menos un tercio de su jornada anual.

Para estos trabajadores, la regla general establece un máximo de ocho horas diarias de promedio en un período de quince días y la prohibición de realizar horas extraordinarias, sin perjuicio de las excepciones legalmente previstas.

Por ello, no puede darse por hecho que la solución sea añadir una hora extra a la nómina: la organización del turno debe respetar las reglas aplicables al trabajo nocturno.

Qué conviene comprobar antes del sábado

Antes del cambio horario, los empleados afectados deberían conocer a qué hora se producirá el relevo, cuántas horas efectivas durará el turno y cómo se contabilizarán.

El registro de jornada debe reflejar el tiempo realmente trabajado. Esa madrugada, una entrada y una salida anotadas sin tener en cuenta el retraso del reloj pueden ocultar una hora de diferencia. Confirmar previamente el cuadrante y el criterio de cómputo con la empresa permite evitar discrepancias posteriores.