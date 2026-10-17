El cambio de hora del otoño de 2026: a qué hora amanece, cuándo anochece en Ourense y cuál será el día con menos luz del año

La llegada del horario de invierno adelantará el amanecer y hará que anochezca antes en Galicia. El cambio se producirá el domingo 25 de octubre, mientras que el día con menos horas de luz solar llegará en diciembre, con el solsticio de invierno.

El otoño trae consigo el descenso progresivo de las horas de luz y una de las citas habituales del calendario: el cambio al horario de invierno. En 2026, los relojes se retrasarán durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, cuando España abandonará el horario de verano.

La modificación hará que amanezca y anochezca una hora antes según el reloj, aunque la duración de la luz solar continuará disminuyendo progresivamente hasta diciembre. El cambio horario está recogido en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Cuándo se cambia la hora en octubre de 2026?

El cambio al horario de invierno tendrá lugar en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026. En la Península y Baleares, cuando el reloj marque las 03,00 horas, deberá retrasarse hasta las 02,00. En Canarias, a las 02,00 serán las 01,00. De este modo, la noche tendrá una hora más y el domingo contará oficialmente con 25 horas.

Los dispositivos electrónicos conectados a internet suelen actualizar la hora automáticamente, aunque los relojes analógicos y algunos aparatos deberán ajustarse manualmente.

¿A qué hora amanece y anochece en Ourense después del cambio?

El cambio horario modificará la hora que marca el reloj para la salida y la puesta del Sol. En la ciudad de Ourense, el domingo 25 de octubre, el amanecer está previsto aproximadamente a las 07,56 horas y el ocaso a las 18,34 horas.

Durante los días siguientes, el amanecer se irá retrasando progresivamente en el reloj, mientras que la puesta de sol continuará adelantándose. Así, el 31 de octubre el Sol saldrá aproximadamente a las 08,03 horas y se pondrá a las 18,26 horas. Las horas corresponden a cálculos astronómicos para Ourense capital y pueden variar ligeramente según la localidad, el relieve y los obstáculos del horizonte.

¿Cómo cambiarán los amaneceres y atardeceres en Galicia?

La modificación afectará a toda Galicia, aunque las horas concretas variarán según la provincia y la posición geográfica de cada localidad. En los días posteriores al cambio, el amanecer y el atardecer se producirán una hora antes en el reloj respecto a los horarios que corresponderían sin modificar la hora oficial. A partir de entonces, el acortamiento progresivo de los días hará que las tardes sean cada vez más breves.

En Ourense, por ejemplo, el Sol se pondrá a las 18,34 horas el 25 de octubre. A finales de noviembre, la puesta de sol tendrá lugar ya en torno a las 18,00 horas, y en diciembre llegará a situarse cerca de las 18:00 horas o incluso antes, dependiendo del día.

¿Cuál será el día con menos horas de luz de 2026?

El día con menos luz solar del año será el lunes 21 de diciembre de 2026, fecha en la que tendrá lugar el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Ese día comenzará oficialmente el invierno astronómico y el Sol describirá su recorrido más corto sobre el horizonte. En Ourense capital, la duración de la luz solar será de aproximadamente nueve horas y cuatro minutos, con una salida del Sol en torno a las 08,57 horas y una puesta alrededor de las 18,01 horas.

El solsticio de invierno no significa que el Sol salga necesariamente más tarde o se ponga antes que en cualquier otro día del año. De hecho, la puesta de sol más temprana en Ourense se produce aproximadamente a comienzos de diciembre, mientras que los amaneceres más tardíos llegan después del solsticio. La diferencia se debe a la combinación entre la inclinación del eje terrestre y las variaciones de la hora solar a lo largo del año.

¿Por qué se cambia la hora dos veces al año?

El cambio horario se mantiene en España dentro del sistema europeo de alternancia entre el horario de verano y el de invierno. Su objetivo tradicional ha sido adaptar la actividad cotidiana a las horas de luz disponibles y favorecer un posible ahorro energético.

Sin embargo, el alcance real de ese ahorro continúa siendo objeto de debate. Los hábitos de consumo han cambiado con la extensión de la iluminación LED, los sistemas de climatización y el uso generalizado de dispositivos electrónicos, por lo que no conviene atribuir al cambio horario un porcentaje de ahorro fijo sin una estimación actualizada y específica.

En 2018, la Comisión Europea propuso poner fin a los cambios estacionales de hora, pero los Estados miembros no han alcanzado una decisión definitiva. Por tanto, el sistema continúa vigente. Información del Consejo de la Unión Europea sobre el cambio horario.

¿Cómo afecta el horario de invierno al sueño y a las rutinas?

Aunque retrasar el reloj permite dormir una hora más durante la noche del cambio, la modificación puede alterar temporalmente las rutinas de sueño y los horarios habituales de algunas personas.

La adaptación depende de cada individuo y de sus hábitos. Mantener horarios regulares, exponerse a la luz natural durante el día y evitar cambios bruscos en las horas de descanso puede ayudar a facilitar la transición.

Entre las molestias que algunas personas pueden experimentar se encuentran:

Dificultades para conciliar el sueño o mantener un descanso regular.

Sensación de cansancio durante los primeros días.

Problemas temporales de concentración.

Cambios en los horarios habituales de actividad y alimentación.

No todas las personas experimentan estos efectos ni tienen la misma duración. En cualquier caso, la llegada del horario de invierno marca el inicio de un periodo en el que las tardes tendrán cada vez menos luz hasta alcanzar el mínimo anual en diciembre.