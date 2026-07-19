Cancelan el concierto de Bad Bunny en Milán por una fuerte tormenta: 80.000 personas evacuadas

Miles de asistentes abandonan el Hipódromo SNAI La Maura tras la suspensión del concierto de Bad Bunny por una intensa tormenta con granizo.

El segundo y último concierto de Bad Bunny en Milán terminó de forma inesperada este sábado tras ser cancelado y evacuado de urgencia por una violenta tormenta eléctrica acompañada de lluvia, fuertes rachas de viento y granizo. En el momento de la suspensión, unas 80.000 personas se encontraban en el Hipódromo SNAI La Maura, donde el artista puertorriqueño actuaba dentro de su gira mundial Debí tirar más fotos.

El espectáculo comenzó alrededor de las 20.00 horas, pero apenas 40 minutos después tuvo que detenerse cuando la lluvia empezó a caer con intensidad. La organización interrumpió inicialmente la actuación durante unos diez minutos con la esperanza de que mejoraran las condiciones meteorológicas, aunque el temporal fue ganando fuerza hasta hacer imposible continuar con el concierto.

Las imágenes difundidas por los asistentes en redes sociales muestran cómo el público abandonó el recinto apresuradamente mientras intentaba protegerse del granizo, que llegó a causar contusiones leves a algunos espectadores, según medios locales. La evacuación se desarrolló con la intervención de los servicios de emergencia y los bomberos de Milán, mientras las estaciones de metro cercanas quedaron completamente abarrotadas.

El concierto correspondía a la única parada italiana de la gira del cantante y había colgado el cartel de entradas agotadas. Miles de seguidores llevaban horas esperando bajo temperaturas superiores a los 35 grados, antes de que el brusco cambio del tiempo obligara a poner fin al espectáculo.

Uno de los momentos más esperados de la noche, "La Casita", el espacio en el que Bad Bunny suele recibir a invitados sorpresa durante sus conciertos, ni siquiera llegó a celebrarse debido a la interrupción del show.

La promotora Live Nation Italia confirmó este domingo que el concierto no será reprogramado, pese a los intentos realizados para buscar una alternativa. En un comunicado, la organización explicó que la seguridad de los asistentes fue la prioridad durante toda la operación y agradeció la colaboración del público durante la evacuación.

Asimismo, anunció que todos los compradores recibirán el reembolso completo del importe de sus entradas, incluidos los gastos de gestión.