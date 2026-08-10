¿Sabe usted que vaya sorpresa se llevaron los que hicieron la andaina de Amoeiro?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una piscina sorprende en Amoeiro
¿Sabe usted que vaya sorpresa se llevaron este domingo los que hicieron la andaina de Amoeiro? ¿Que en medio del monte se encontraron con una piscina perfectamente montada? ¿Que tiene hasta césped por debajo, todo un profesional el que la montó? ¿Que esto generó la incógnita de cómo el bañista lleva el agua hasta la piscina? ¿ Y que la verdad es que está en un entorno idílico, eso es indiscutible?
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