La “Casita” de Bad Bunny está a la venta: del símbolo cultural al espejo de la crisis de vivienda

Lo que nació como un homenaje a la identidad puertorriqueña ha acabado convertido en un inesperado altavoz sobre la crisis habitacional. La llamada “Casita”, uno de los elementos escénicos más reconocibles de la gira de Bad Bunny, recrea las viviendas populares tradicionales de Puerto Rico y originalmente pretendía reivindicar la cultura y la vida cotidiana de la isla.

Sin embargo, en los conciertos del artista, este espacio ha evolucionado hacia una especie de enclave VIP dentro del espectáculo. Allí se han dejado ver celebridades como Ester Expósito, Ana de Armas, Marta Ortega, Martiño Rivas o Chiara Ferragni, junto a algunos asistentes seleccionados del público. Esta transformación ha generado debate: lo que era una metáfora sobre lo popular ha terminado funcionando como un espacio de exclusividad dentro de un evento masivo.

El fenómeno ha saltado del escenario a la conversación pública en España, donde la crisis de la vivienda se ha intensificado en los últimos años. En ciudades turísticas como Las Palmas de Gran Canaria, la presión del alquiler vacacional, la especulación inmobiliaria y la falta de oferta asequible han provocado un encarecimiento sostenido de los precios, expulsando a parte de la población residente de sus barrios tradicionales.

Así, ha llamado la atención un falso anuncio publicado en la plataforma Idealista, donde se “vendía” la Casita de Bad Bunny por un millón de euros, situándola en una calle cercana a la playa de Las Canteras. El texto, con tono irónico, describía la vivienda como un producto “exclusivo, limitado y aspiracional”, con apenas 62 metros cuadrados y acabados sencillos, pero elevado a objeto de lujo por su valor simbólico.

La publicación utilizaba precisamente esa contradicción para lanzar una crítica: cómo elementos culturales o incluso viviendas reales pueden transformarse en productos de élite en un mercado cada vez más tensionado. “Una casita también será un lujo reservado para gente VIP”, señalaba el anuncio ficticio, conectando directamente la estética del espectáculo con la realidad del acceso a la vivienda.

El debate que ha generado este episodio trasciende el concierto. Para muchos usuarios en redes, la “Casita” funciona ahora como metáfora involuntaria: un recordatorio de cómo lo popular puede ser absorbido por la lógica de la exclusividad, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más complicado para buena parte de la población.