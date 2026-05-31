Marta Ortega cambia Arteixo por la Casita de Bad Bunny

El primero de los diez conciertos que Bad Bunny ofrecerá en Madrid levantó mucha expectativa por saber qué canción no volvería a sonar en la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS y quienes estarían presentes en la Casita.

La primera pregunta se responde con Adivino, la canción que tiene el puertoriqueño junto a Myke Towers con quien la cantó en el Riyad Air Metropolitano.

En la segunda aparecen nombres como Ester Exposito, María León, Eugenia Silva, Jaime Lorente o Isi Palazón entre otros. Pero el que más sorprendió a los usuarios de redes sociales fue el de Marta Ortega, gallega y presidenta de Inditex.

Con comentarios como “la persona más rica de La Casita estaba escondida detrás de una columna” hacían referencia a la presencia en segundo plano de la empresaria gallega en el concierto del artista con el que Zara lanzó una colección y ha colaborado a lo largo de los últimos meses.

En las imágenes se puede ver a Marta Ortega detrás de una columna del spot más deseado en los conciertos de Bad Bunny disfrutando de la actuación mientras suena CAFé CON RON y Benito Antonio Martínez Ocasio interpreta este tema.

Ortega acudió al concierto vistiendo una camiseta azul de mangas cortas rojas y el cuello verde que pertenece a la colección Benito Antonio que Zara lanzó junto al cantante este mismo mes.

Esther Expósito, protagonista

Una de las que más llamó la atención en La Casita fue la actriz Esther Expósito. La protagonista de serie como Elite compartió un breve baile con Bad Bunny cuando este salió por La Casita para seguir con el concierto.

Expósito con un vestido verde y acompañada de María León o Chiara Ferragni conquistó la mirada de todos y las redes.