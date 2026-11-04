MEDIO CENTENAR DE PEZAS
A Cidade da Cultura en Santiago inaugura a exposición “Ser Noutras”
MEDIO CENTENAR DE PEZAS
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participou este mércores no Museo Gaiás na apertura oficial da exposición “Ser Noutras”, unha proposta que exhibe na Cidade da Cultura máis dunha trintena de destacadas obras galegas pertencentes aos fondos do prestixioso Museo Reina Sofía. Estas pezas dialogan directamente co traballo contemporáneo dunha vintena de creadoras actuais de Galicia, que realizaron para este proxecto unha peza inédita ou ben achegaron unha creación previa singular.
O resultado desta colaboración son medio centenar de pezas asinadas por 45 creadores e creadoras fundamentais dos séculos XX e XXI. Xuntas configuran un percorrido estruturado en “18 conversas creativas” que tecen, tal como remarcou López Campos, “un relato colectivo, vivo e interxeracional”. Deste xeito, creadores galegos plenamente actuais como Chelo Matesanz, Xisela Franco, Andrea Costas, Julia Huete, Mar Vicente, Yoseba MP, Pablo Barreiro ou Lois Patiño conectan a través da linguaxe plástica con figuras históricas consolidadas como Arturo Souto, Julia Minguillón, Virxilio Viéitez, Berta Cáccamo, José María de Labra, Xurxo Lobato, Francisco Leiro ou Menchu Lamas.
Pintura, escultura, instalación, fotografía ou videoarte compoñen un discurso que mostra a colección non como un depósito inmóbil, senón vencellada a procesos activos de onde xorden ata 15 obras inéditas.
Neste marco destaca o diálogo da pintora Maruja Mallo coa escenógrafa Marta Pazos a través dun “teatro visual” envolvente, o recital en directo da poeta Yolanda Castaño sobre a peza sonora de Loreto Martínez Troncoso, “Para mi amigo”, e a acción performativa “Llamar, multiplicar” de Rodríguez-Méndez xunto a familias, inspirada na célebre pintura “Campesino afila guadaña” de Tino Grandío.
O acto inaugural contou coa presenza de Carlota Álvarez Basso polo Museo Reina Sofía, Anxo M. Lorenzo, Ana Isabel Vázquez e as dúas comisarias da mostra, Verónica Santos e Chus Martínez.
O proxecto expositivo permanecerá aberto no Museo Centro Gaiás ata o vindeiro 28 de marzo de 2027, acompañado polo amplo programa de mediación cultural “Gaiás inspira”, que achegará cuestións de memoria e territorio ao público familiar, adulto e escolar mediante talleres, conferencias especializadas, visitas e debates abertos.
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