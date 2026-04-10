Cientos de personas se reúnen en Madrid en una “manifestación silenciosa” por la lectura

La periodista y presentadora Sonsoles Ónega interviene durante una manifestación silenciosa para reivindicar la “rebeldía de leer”, en la plaza de Pedro Zerolo

Casa del Libro ha transformado la Plaza de Pedro Zerolo de Madrid en un espacio de silencio compartido al reunir a cientos de personas en su “manifestación silenciosa” con motivo del mes del libro, que culmina el 23 de abril con el Día del Libro y Sant Jordi.

La acción congregó a lectores y autores bajo una idea común: detenerse a leer como forma de desconexión del ruido cotidiano y conexión con el pensamiento crítico y la imaginación. La céntrica plaza se llenó de asientos ocupados por ciudadanos que, libro en mano, participaron en esta pausa colectiva.

Lectura como acto de rebeldía

El evento contó con la participación de autores como Sonsoles Ónega, Manel Loureiro, Inma Rubiales, Pedro Simón y Odile Fernández, quienes se sumaron a esta iniciativa.

El director general de la compañía, Javier Arrevola, destacó que “detenerse a leer es casi un acto de insurrección cotidiana”, subrayando el valor de los lectores como agentes de cambio en la sociedad actual.

La campaña ha sido desarrollada por la agencia Apple Tree, en una acción que busca posicionar la lectura como refugio personal y herramienta transformadora.