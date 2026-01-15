El clima en el 2025 fue más cálido de lo normal

El año 2025 fue “extremadamente cálido” en España, según el balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media en la península se situó en 15ºC, “1,1ºC por encima del periodo de referencia 1991-2020”, convirtiéndose en el tercer año más cálido desde 1961, empatando con 2024 y tras 2023 y 2022. AEMET destaca que los once años más cálidos de la serie se han registrado todos en el siglo XXI.

Los episodios cálidos fueron frecuentes, con tres olas de calor en la Península y Baleares y dos en Canarias. La primera se dio entre el 18 de junio y el 4 de julio, superando los 43ºC en el sur. La segunda, del 15 al 18 de julio, elevó las temperaturas unos 6ºC por encima de lo habitual en todo el país, incluida Canarias. La tercera, entre el 3 y el 18 de agosto, alcanzó más de 45ºC en zonas del sur, con registros como Jerez de la Frontera (45,8ºC), Morón de la Frontera (45,2ºC) y Murcia (45,1ºC). Canarias también registró una ola de calor entre el 17 y el 20 de septiembre.

los datos de la aemet confirman la tendencia de aumento de temperaturas y eventos climáticos intensos en el siglo XXI

Por el contrario, no se produjeron olas de frío significativas, aunque sí episodios de temperaturas bajas, destacando el enero de 13 a 19 con heladas frecuentes, como los -11,2ºC en Molina de Aragón o -9,7ºC en Salamanca. Otro episodio relevante se dio entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, con descensos importantes en zonas de montaña y del interior.

Año húmedo

En cuanto a las precipitaciones, 2025 fue en conjunto “húmedo”, con 696,1 l/m² en la península, el 109% del valor normal. La distribución fue irregular: húmedo o muy húmedo en el oeste, sur y litoral mediterráneo, mientras que la franja cantábrica oriental y algunas zonas del norte fueron secas o muy secas. Entre los acumulados más altos destacan Vigo/Peinador con 2.333,5 l/m², Pontevedra con 1.795,8 l/m² y Puerto de Navacerrada con 1.752,8 l/m². Las lluvias se concentraron en episodios de fuerte intensidad asociados a situaciones de inestabilidad, como los 174,8 l/m² en Tortosa (12 de octubre) y los 127,3 l/m² en Ibiza/Es Codolá (11 de octubre). Estos registros reflejan la variabilidad climática creciente y la concentración de precipitaciones en periodos cortos, con impacto en la gestión hídrica y riesgos de inundaciones.

El informe señala que enero fue húmedo, febrero muy seco, y la primavera “muy húmeda”, siendo la quinta más lluviosa de la serie y la tercera del siglo XXI. El verano y otoño fueron generalmente secos, mientras que diciembre presentó lluvias abundantes. Además, Aemet subraya que Baleares tuvo un carácter mayoritariamente normal, Canarias un carácter normal a húmedo y que el noroeste peninsular y las zonas de montaña fueron las más afectadas por la humedad acumulada.

Aemet también reporta los datos extremos del año: máxima de 46ºC en El Granado (Huelva, 28 de junio) y mínima de -17,1ºC en Pradollano (Sierra Nevada, 22 de diciembre). La precipitación máxima anual se registró en Casas do Porto (A Coruña, 3.510 l/m²) y la mínima en Maspalomas (Gran Canaria, 55 l/m²). La máxima insolación se dio en Izaña (Tenerife, 3.977 horas de sol), y la racha máxima de viento alcanzó 201 km/h en Camaleño (Cantabria, 5 de noviembre). Estos datos reflejan la amplitud térmica y pluviométrica del país, así como la intensidad de fenómenos extremos que se concentran en determinadas regiones.

En definitiva, Aemet concluye que 2025 fue un año extremadamente cálido y húmedo, con variaciones geográficas significativas y fenómenos extremos de calor y frío. El organismo subraya que los datos confirman la tendencia de aumento de temperaturas y eventos climáticos intensos en el siglo XXI, especialmente en el norte, sur y zonas de montaña, mientras que otras regiones presentaron condiciones más moderadas.