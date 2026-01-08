El primer refugio climático de Ourense costará más de 300.000 euros

Ourense contará con el primer refugio climático de Galicia. Se situará en la avenida Otero Pedrayo, y la Xunta de Galicia invertirá en su instalación 340.000 euros, según el convenio firmado ayer con el Concello de Ourense, con la intención de que esté operativo ya este verano.

El acuerdo facilitará la instalación de maceteros y árboles frondosos por toda la extensión de la avenida, buscando crear un espacio de sombra que reduzca la temperatura en superficie hasta en tres grados, según adelantaba la titular autonómica de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

"Queremos que colectivos como cativos ou persoas vulnerables teñan onde refrescarse”

“Ourense é unha cidade de temperaturas extremas”, afirmaba la conselleira tras la firma del convenio. “A idea é desenvolver un refuxio climático, no que pretendemos reducir tres graos a temperatura en superficie”, añadía Vázquez, recordando que “actualmente, non ten sombreado, e queremos que colectivos como cativos ou persoas vulnerables teñan onde refrescarse”, señalando, además que esperan la ejecución de la intervención “durante 2026. Para iso asinamos este convenio de 340.000 euros, co que financiaremos esta actuación contra o cambio climático”.

En áreas urbanas

La de Ourense será la primera intervención que cristalice tras el estudio realizado por la Universidade de Vigo, que busca establecer áreas en distintas ciudades donde se puedan instalar redes naturales y dispositivos que sirvan para aliviar los episodios de intenso calor. “Queremos centrarnos nas zonas urbanas”, explicaba Ángeles Vázquez, “porque son lugares onde máis se sofren os episodios de altas temperaturas”, añadía la conselleira, indicando también que “este primeiro refuxio climático é compatible co plan de axudas de 29 millóns de euros ó que poderán acceder ós concellos para cofinanciar intervencións destinadas a reducir temperaturas”.

Esta segunda línea de ayudas permitirá que los consistorios “poidan realizar ata tres proxectos de 60.000 euros cada un para a execución de pequenas obras coma fontes ornamentais, instalación de xardiñeiras ou toldos cos que reducir as temperaturas”, adelantaba la conselleira de Medio Ambiente.

Váquez también lamentó que el alcalde “sempre teña un ‘pero’ en cada actuación que traemos para Ourense, pero non vai decaer no noso ánimo. É un proxecto avaliado pola universidade, que fixo un traballo fantástico”.

