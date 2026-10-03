El clima amenaza el patrimonio cultural mundial

La falta de financiación, el cambio climático y la escasez de expertos son las principales amenazas para el patrimonio mundial, según la World Monuments Fund (WMF). La organización publicó ayer el análisis de las 372 candidaturas recibidas para el World Monuments Watch 2027, presentadas por comunidades y defensores del patrimonio de todo el mundo.

La falta de financiación es la principal preocupación, citada por el 65% de los nominadores (frente al 55% en 2024), seguida del impacto del cambio climático (54%) y de la pérdida de conocimientos especializados (35%). Según Bénédicte de Montlaur, presidenta y directora ejecutiva de WMF, y el Informe Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales, solo uno de cada cuatro países dispone de los medios necesarios para proteger su patrimonio.

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En Europa, el organismo de auditoría de Francia alerta de un posible déficit ante unos costes de 5.000 millones de euros en grandes proyectos patrimoniales durante la próxima década, mientras que en el Reino Unido el gasto de las autoridades locales en sitios históricos ha caído un 47% desde 2009-2010.

En América Latina y el Caribe, el 40% de los nominadores apunta a la insuficiente protección jurídica y a la falta de actuación gubernamental. El informe cita también casos como los campos agrícolas de Waru Waru, en Perú, donde una helada fuera de temporada obligó a adelantar la cosecha, y el Monasterio de Alcobaça, en Portugal, donde WMF formará a estudiantes en la restauración de sus esculturas barrocas de terracota.

El cambio climático se perfila como una amenaza creciente y casi un tercio de los nominadores (30%) apuntó a riesgos directos derivados de fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, tormentas, sequías e incendios, y en el África subsahariana la cifra de sitios afectados por riesgos medioambientales asciende al 83%.