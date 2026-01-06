Comprobador Lotería de El Niño 2026: revisa si tu décimo del Sorteo del Niño está entre los números premiados

Sorteo de El Niño 2026: décimos de la Lotería del Niño listos para comprobar tras el sorteo del 6 de enero.

El Sorteo de Lotería de El Niño 2026 de este 6 de enero inunda España de ilusión, siendo uno de los eventos en los que más personas permanecen atentas al Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en pleno Día de Reyes. ¿Has comprado un décimo? El comprobador de la Lotería del Niño de este artículo se actualiza automáticamente con todos los números premiados, incluidas terminaciones, reintegros y la pedrea del Sorteo de El Niño.

En total, la emisión del Sorteo Extraordinario de El Niño consta de 55 series de 100.000 billetes, con un precio de 20 euros por décimo, y un total de 770 millones de euros en premios repartidos.

Premios principales del Sorteo de El Niño

Además de poder buscar tu número del Sorteo de El Niño en el comprobador, conviene recordar cuáles son los premios más importantes de la Lotería del Niño 2026:

Primer premio : 2.000.000 de euros por serie

Segundo premio : 750.000 euros por serie

Tercer premio: 250.000 euros por serie

A estos se suman los premios por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, muy habituales en este sorteo de lotería nacional.

Comprobador del Sorteo de El Niño: introduce aquí tu número

Para comprobar la lotería del Sorteo de El Niño, solo tienes que introducir el número completo de tu décimo en el comprobador superior. El sistema te indicará si tu décimo del Sorteo de El Niño ha obtenido premio y la cantidad exacta correspondiente, tanto si juegas un décimo completo como si has compartido lotería de El Niño.

La confección de esta lista es provisional hasta la conformación de la SELAE. La única lista oficial válida es la que facilita la Administración General de Sorteos y Loterías del Estado.

¿Qué hacer si tu décimo está premiado?

Si al comprobar tu décimo del Sorteo de El Niño 2026 aparece como premiado, recuerda que:

Los premios menores se pueden cobrar en administraciones de lotería autorizadas.

Los premios iguales o superiores a 2.000 euros deben cobrarse a través de entidades bancarias colaboradoras de Lotería Nacional.

Guarda siempre tu décimo en buen estado y verifica el resultado únicamente a través de canales oficiales y comprobadores fiables como este.