LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, Avenida de Portugal, la trinchera infinita
LA PREGUNTA DEL DÍA
Afortunadamente aquí no caen bombas. Residimos en una privilegiada parte del mundo, conviene no olvidarlo y más en estos tiempos en que los corresponsales de los telediarios han vuelto a desempolvar el chaleco de las guerras. Pero lo cierto es que la ourensana Avenida de Portugal ha adquirido ese aire bélico, esa estética sucia, polvorienta, caótica e intransitable de los conflictos que vemos por la tele.
Detrás de ese cariz cochambroso y desordenado se esconde el enésimo ejemplo de subvención perdida por el gobierno Jácome o de obra inacabada en tiempo y forma. Pero sobre todo, responde a un caso único, no sabemos si a nivel mundial, por el siguiente motivo: el pasado lunes, la empresa adjudicataria de la reforma anunciaba la suspensión temporal de las obras en un anuncio publicado en La Región a causa del impago de las facturas de noviembre, diciembre y enero por parte del Concello.
Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿a quién votarán en las próximas elecciones los 9.000 vecinos perjudicados, los 70 comercios damnificados y los 2.600 conductores afectados por el caos en la mencionada avenida?; ¿seguiremos bailando al son de las orquestas y las charangas mientras no hay dinero para arreglar las calles en un concello que lidera, a nivel nacional, los impagos de facturas?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, Avenida de Portugal, la trinchera infinita
TRIBUNA
Recordando la inolvidable labor de Don Xesús Ferro Couselo hizo por Ourense
CLAVE GALICIA
“Todo lo contrario a la medicina"
LA CIUDAD QUE TODAVÍA ESTÁ
El cedro de la alameda del Concello
Lo último
LESIÓN CON EL AIRBAG
Un herido en una fuerte colisión entre dos coches en Barxés, Muíños
MARTA ORTEGA COBRA UN MILLÓN
Gráfico | Inditex logra beneficio récord de 6.220 millones en 2025, un 6% más, con ventas de 39.864 millones