En Portada, Avenida de Portugal, la trinchera infinita

Afortunadamente aquí no caen bombas. Residimos en una privilegiada parte del mundo, conviene no olvidarlo y más en estos tiempos en que los corresponsales de los telediarios han vuelto a desempolvar el chaleco de las guerras. Pero lo cierto es que la ourensana Avenida de Portugal ha adquirido ese aire bélico, esa estética sucia, polvorienta, caótica e intransitable de los conflictos que vemos por la tele.

Detrás de ese cariz cochambroso y desordenado se esconde el enésimo ejemplo de subvención perdida por el gobierno Jácome o de obra inacabada en tiempo y forma. Pero sobre todo, responde a un caso único, no sabemos si a nivel mundial, por el siguiente motivo: el pasado lunes, la empresa adjudicataria de la reforma anunciaba la suspensión temporal de las obras en un anuncio publicado en La Región a causa del impago de las facturas de noviembre, diciembre y enero por parte del Concello.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿a quién votarán en las próximas elecciones los 9.000 vecinos perjudicados, los 70 comercios damnificados y los 2.600 conductores afectados por el caos en la mencionada avenida?; ¿seguiremos bailando al son de las orquestas y las charangas mientras no hay dinero para arreglar las calles en un concello que lidera, a nivel nacional, los impagos de facturas?