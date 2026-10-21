Un concurso de belleza levanta críticas por sus candidatos provinciales: "Solo se salva el de Ourense"

El certamen Míster RNB España 2026, que reúne a 52 aspirantes de todo el país, ha generado un debate en redes sociales por el aspecto físico de sus participantes. Entre las publicaciones más compartidas figura un tuit que acumula unos 4.000 "me gusta" y más de 1.000 interacciones, en el que un usuario cuestiona el nivel de los candidatos y afirma que "solo se salvan dos provincias de todos, qué feos".

Los comentarios se han extendido a los representantes de distintos territorios. Entre ellos, algunos usuarios han recordado que Gerard, el candidato de Ciudad Real, participó en el programa de televisión "La isla de las tentaciones". Otros han publicado comentarios irónicos sobre el aspirante de Málaga, al que se refieren como "un alemán que estaba de turismo", mientras que también se pueden leer valoraciones como "la calidad de España está en horas bajas".

Ourense, entre las excepciones de las críticas

En medio de las valoraciones negativas sobre los candidatos provinciales, el representante de Ourense ha recibido comentarios favorables. "Solo se salva Ourense y "Ourense y ya", son algunos de los comentarios de los usuarios, mientras otro lanza una advertencia a quienes se han burlado de los aspirantes: "El de Ourense os va a reventar por listos". A estos mensajes se suma otro comentario que menciona a Toledo y Ourense como excepciones, con la expresión "Toledo y Ourense, fin", en referencia a las provincias que, a juicio de ese usuario, se salvan de las críticas.

Estas reacciones han situado al candidato ourensano entre los nombres destacados de la conversación en redes, donde los usuarios comparan a los representantes de las distintas provincias y debaten sobre su aspecto físico.

Críticas al propio formato del concurso

Más allá de las opiniones sobre los participantes, también hay usuarios que cuestionan la celebración de este tipo de certámenes. Algunos comentarios ponen el foco en los cánones de belleza que promueven concursos como Míster RNB España. "Lo que me parece feo es que siga existiendo concursos en los que se premia un canon de belleza. Luego nos quejamos", señala uno de los mensajes.

La polémica coincide con el inicio de Míster RNB España 2026 en Salou, donde este lunes se impusieron las bandas a los 52 candidatos. La ceremonia, que tuvo que trasladarse al Teatro Auditorio de Salou por la lluvia, estuvo presidida por el alcalde de la localidad, Pere Granados.

Los aspirantes afrontarán durante esta semana distintas pruebas en las que el jurado valorará, además de su imagen, la cultura general, el carisma, la capacidad de comunicación y la defensa de un proyecto social. La gala final se celebrará este sábado 24 de octubre a las 22,00 horas en el mismo auditorio.