Cristina Castaño emociona en 'Tu cara me suena' con su tributo a sus raíces: "Cantar a Galicia es honrar a mis antepasados"
IMITA A DULCE PONTES
La actriz Cristina Castaño deslumbra en 'Tu cara me suena' con su imitación de Dulce Pontes, una emotiva versión de "Lela" que sirve de homenaje a Galicia y a sus antepasados
La actriz Cristina Castaño ha protagonizado el momento más emotivo de la última gala de 'Tu cara me suena' al imitar a la cantante Dulce Pontes. Con una interpretación magistral de "Lela", la gallega logró poner en pie al jurado y al público, reafirmando su conexión con sus raíces.
Antes de comenzar, Cristina Castaño compartió unas palabras que ya se han vuelto virales: “Para mí cantar esta canción y cantarle a Galicia es honrar a todos mis antepasados”. La intérprete explicó que proviene de una familia de artistas que no siempre pudieron dedicarse profesionalmente a ello, por lo que su éxito es también un homenaje a su legado.
La actuación, cantada íntegramente en gallego, destacó por la sensibilidad y la potencia vocal de la actriz, quien utilizó un pañuelo tradicional y una estética mística para evocar la figura de Dulce Pontes. Con este número, la actriz se consolida como una de las grandes favoritas de la edición por su capacidad de emocionar desde la identidad y la memoria familiar.
