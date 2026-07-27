¿Qué cubre el seguro si eres víctima de un incendio? Guía práctica con las principales dudas y respuestas

Una casa calcinada en un icendio forestal en Pantón (Lugo), el pasado agosto de 2025.

Los incendios pueden provocar importantes pérdidas materiales y personales. Tras el fuego, una de las primeras dudas que surgen entre los afectados es qué daños cubre el seguro, quién debe hacerse cargo de la indemnización o qué pasos hay que seguir para reclamar. La asociación empresarial del seguro, UNESPA, responde a las preguntas más habituales y aclara cómo actúan las aseguradoras en estos casos.

¿Quién cubre los daños?

Las aseguradoras son las responsables de indemnizar los daños ocasionados por un incendio cuando los bienes afectados cuentan con una póliza que incluya esta cobertura. Los incendios no están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, ya que este organismo solo interviene en determinados riesgos extraordinarios.

En la mayoría de los casos, los seguros multirriesgo de hogar, comunidades de propietarios, comercios e industrias incluyen la cobertura frente a incendios y también los daños provocados por el humo.

¿Qué gastos asume el seguro?

Además de los daños materiales en la vivienda o el negocio, las pólizas suelen cubrir los gastos derivados de la extinción del incendio y de las actuaciones posteriores, como la retirada de escombros y enseres, las labores de limpieza o la reposición de documentos oficiales destruidos, entre ellos escrituras o el DNI.

¿Qué seguros pueden intervenir?

Dependiendo de los bienes afectados, pueden actuar distintos tipos de seguros:

Seguro del hogar , que cubre tanto el continente (paredes, puertas o ventanas) como el contenido (muebles, electrodomésticos o enseres)

Seguro de la comunidad de propietarios , para los daños en elementos comunes y estructura del edificio

Seguro de comercio o industria , que protege el inmueble y su contenido, como mercancías, maquinaria o existencias

Seguro del automóvil , siempre que incluya la cobertura por incendio, habitual en los seguros a todo riesgo

Seguro agrario , gestionado por Agroseguro, para explotaciones agrícolas y ganaderas aseguradas

Seguros de vida y accidentes , que indemnizan a los beneficiarios en caso de fallecimiento o a los asegurados si sufren lesiones

Seguro de responsabilidad civil, si la investigación determina que existe un responsable del incendio

¿Cuánto pagará la aseguradora?

La indemnización nunca podrá superar el valor del bien asegurado ni el límite establecido en la póliza, conocido como capital asegurado o suma asegurada.

En edificios con varias viviendas o locales pueden intervenir tanto el seguro de la comunidad como los seguros particulares de cada propietario.

¿Y si la vivienda queda inhabitable?

Muchas pólizas incluyen una cobertura de inhabitabilidad, que permite al asegurado acceder a un alojamiento temporal mientras no pueda regresar a su vivienda.

UNESPA recomienda conservar todas las facturas y recibos de los gastos ocasionados durante ese periodo, ya que pueden ser necesarios para justificar el reembolso.

Empresas y alquileres

Los seguros de comercios e industrias pueden contemplar la cobertura por pérdida de beneficios derivada de la paralización de la actividad, siempre que exista un daño material directo provocado por el incendio.

Asimismo, los propietarios que tengan alquilada una vivienda, un local o una nave pueden recibir una compensación por la pérdida de las rentas si esa garantía figura expresamente en el contrato.

¿Qué ocurre con las explotaciones agrícolas y ganaderas?

Las producciones agrícolas y las explotaciones ganaderas aseguradas están protegidas por el seguro agrario, que cubre los daños provocados por incendios con independencia de cuál haya sido su origen.

En estos casos, Agroseguro recomienda no presentar el parte de inmediato. Lo aconsejable es esperar a que el incendio esté extinguido y sea seguro acceder a la explotación para valorar correctamente los daños antes de comunicar el siniestro.

Si no recuerdas con qué compañía estabas asegurado

UNESPA aconseja contactar con el mediador habitual —agente, corredor o entidad bancaria— o revisar los movimientos de la cuenta bancaria para identificar qué aseguradora emitió el recibo de la póliza.

La asociación recuerda que cada caso dependerá de las condiciones contratadas, por lo que recomienda revisar detenidamente la póliza o consultar con la compañía antes de iniciar cualquier reclamación.