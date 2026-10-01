PRIMERAS FECHAS
David Bisbal incluye a Galicia dentro de su Tour Eternos 2027
PRIMERAS FECHAS
El artista David Bisbal ha desvelado las primeras fechas de su Tour Eternos en España 2027, su próxima gira mundial que arranca el próximo 6 de octubre en Santiago de Chile y recorrerá más de 20 ciudades en América.
Ahora, el cantante ha confirmado las primeras 15 fechas en España, incluyendo una parada en A Coruña, donde actuará el 4 de junio del año que viene. En un comunicado, la organización ha explicado que el nuevo proyecto de Bisbal revive grandes clásicos de la música en español "y los lleva a un nuevo universo sonoro".
La primera parada en España será el 22 de mayo en Valencia. A partir de ahí, recorrerá ciudades como Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Albacete, Granada, Almería o Madrid, entre muchas otras, además de A Coruña.
La venta de localidades para el público en general comenzará este viernes, 2 de octubre, a partir de las 14,00 horas en "davidbisbal.com" y El Corte inglés, con precios que oscilan entre los 48 euros y los 80 euros.
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