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David Bisbal incluye a Galicia dentro de su Tour Eternos 2027

PRIMERAS FECHAS

El cantante actuará el 4 de junio en A Coruña dentro de una gira que recorrerá 15 ciudades españolas y recuperará grandes clásicos de la música en español.

David Bisbal en la presentación de su disco, "Eternos".
David Bisbal en la presentación de su disco, "Eternos". | José Ruiz

El artista David Bisbal ha desvelado las primeras fechas de su Tour Eternos en España 2027, su próxima gira mundial que arranca el próximo 6 de octubre en Santiago de Chile y recorrerá más de 20 ciudades en América.

Ahora, el cantante ha confirmado las primeras 15 fechas en España, incluyendo una parada en A Coruña, donde actuará el 4 de junio del año que viene. En un comunicado, la organización ha explicado que el nuevo proyecto de Bisbal revive grandes clásicos de la música en español "y los lleva a un nuevo universo sonoro".

La primera parada en España será el 22 de mayo en Valencia. A partir de ahí, recorrerá ciudades como Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Albacete, Granada, Almería o Madrid, entre muchas otras, además de A Coruña.

La venta de localidades para el público en general comenzará este viernes, 2 de octubre, a partir de las 14,00 horas en "davidbisbal.com" y El Corte inglés, con precios que oscilan entre los 48 euros y los 80 euros.

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