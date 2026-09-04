Las denunciantes de Julio Iglesias presentan una nueva querella en España por presuntas agresiones sexuales

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que denunciaron al cantante por presuntas agresiones sexuales y trata de seres humanos han presentado una nueva querella en España para solicitar que la Justicia investigue los hechos que, según su relato, habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.

Las mujeres, identificadas como Rebeca y Laura para preservar su identidad, presentaron la querella este jueves, 3 de septiembre, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, con el acompañamiento de la organización Women's Link Worldwide.

Según el escrito, ambas sostienen que Iglesias se habría aprovechado de su posición de poder y de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias, donde aseguran haber vivido en un clima de intimidación.

Presuntos abusos sexuales y explotación laboral

Las denunciantes relatan situaciones continuadas de acoso y presuntas agresiones sexuales, además de condiciones laborales que califican de forzadas y degradantes.

De acuerdo con la querella, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y vulneración de los derechos laborales.

Las mujeres aseguran que durante su estancia en las propiedades del cantante sufrieron, entre otras situaciones, jornadas laborales de hasta 16 horas, control sobre sus teléfonos y restricciones para abandonar las residencias.

La organización Women's Link Worldwide reclama además que se adopten medidas específicas de protección para las dos denunciantes durante el procedimiento.

La Fiscalía archivó la primera denuncia

Esta nueva acción judicial llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivase en enero la primera denuncia presentada por las dos mujeres. El Ministerio Público consideró entonces que España carecía de jurisdicción para investigar unos hechos que habrían ocurrido fuera del territorio español y que no existían vínculos relevantes suficientes con el país.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

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Women's Link sostiene, sin embargo, que los tribunales españoles sí pueden tener competencia en este caso en aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de trata, violencia sexual y derechos laborales.

Ahora será la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia la que examine la documentación presentada y determine si admite la querella e inicia una nueva investigación.

Julio Iglesias niega las acusaciones

Julio Iglesias ha rechazado públicamente las acusaciones. En enero, después de que se conociera la denuncia, el cantante calificó los hechos de "absolutamente falsos" y negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

El artista también ha emprendido acciones legales relacionadas con el caso y ha defendido públicamente su inocencia.

La presentación de esta nueva querella no implica que los hechos denunciados hayan sido acreditados judicialmente. Será la Justicia la que determine, en su caso, si existen indicios suficientes para abrir una investigación y esclarecer las acusaciones.