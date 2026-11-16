El actor francés Gérard Depardieu pidió disculpas ayer a las dos mujeres a las que agredió sexualmente durante el rodaje de la película “Les volets verts” (Las persianas verdes) en 2021 y aseguró que acepta la condena de 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025.

“He sido declarado culpable. Acepto esta sentencia. Por ello, pido mis disculpas más profundas y sinceras a todas aquellas personas que hayan podido sufrir como consecuencia de mis actos”, escribió en un comunicado difundido por sus abogados.

El actor de casi 78 años admitió que durante años se ha escudado en la “provocación” y en un comportamiento obsceno para justificar algunas de sus actitudes, y agregó que consideraba que sus palabras y acciones eran “inofensivas”. “Durante mucho tiempo, en los rodajes me escudé en la provocación y en un comportamiento obsceno. Creía que mis palabras y algunas de mis acciones eran inofensivas. No lo eran”, señaló el actor.