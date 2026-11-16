En ninguna campaña electoral faltan los golpes de efecto cuidadosamente preparados por los equipos de los partidos políticos con los que arañar un puñado de votos a la abstención, animar a los indecisos y sobre todo arrebatárselos a los adversarios. Aunque las campañas en redes sociales van cobrando protagonismo y presentan aspectos novedosos de comunicación política, los mítines tradicionales siguen siendo la base de las campañas y donde los episodios sorpresa adquieren una mayor trascendencia. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primero en dar un aldabonazo en el escenario preparado en Alcorcón (Madrid) para presentar el programa electoral enarbolando una bandera de España, mientras entre los asistentes se agitaban muchas enseñas nacionales.

No es la primera vez que Sánchez recurre a la utilización de la bandera nacional, ya lo hizo en 2015 con una gran bandera española como telón de fondo. De esta forma trata de apuntarse a los valores que se asocian al símbolo nacional, unidad y soberanía, que tradicionalmente es usado de forma patrimonialista por los partidos de derecha, como si fueron ellos los únicos guardianes de la patria, con una forma unívoca y excluyente de entenderla. Frente a quienes todavía añoran la bandera con el águila de san Juan, Sánchez ha subrayado que la que portaba es la bandera de la Constitución, de la democracia, de los derechos, de la igualdad, de las mujeres y de la diversidad territorial: “De nuestros abuelos, de nuestros padres y madres que lucharon por la democracia”.

Si una parte de la estrategia de los partidos de derechas se orienta a conseguir los votos de los cabreados, engañados, desilusionados o traicionados por Pedro Sánchez, el jefe el Ejecutivo trata de recabar votos con la bandera de aquellos votantes más centrados que dudan de su compromiso, -acentuado por los errores cometidos en Ceuta, o por la imagen difundida de forma caricaturesca-, con los valores tradicionales que representa la bandera.

Tras los primeros días de presentación, los mítines entran en la fase de comunicación de las propuestas electorales de mayor enjundia

El mitin de Pedro Sánchez en Alcorcón tuvo un segundo golpe de efecto. Si en el primer mitin de la campaña electoral convirtió la intervención de su mujer, Begoña Gómez, en la figura central, frente a la presión judicial a la que ha estado sometida, en esta ocasión quiso revertir el insulto que le dedicó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el “hijo de puta” transmutado en el “me gusta la fruta”, para rendir homenaje a “las madres que nos parieron”, cuando entre los asistentes se encontraban sus padres.

Tras los primeros días de presentación de credenciales, los mítines de campaña entran en la fase de comunicación de las propuestas electorales de mayor enjundia para llamar la atención de los ciudadanos. Así, Sánchez ha anunciado la creación de “la unidad de amistad”, equivalente a efectos administrativos con matrimonios y parejas de hecho para personas con las que se convive sin necesidad de que haya ni vínculo familiar ni relación de pareja, que ya está vigente en los códigos civiles de Navarra y Cataluña, además de insistir en el aumento de la presión fiscal sobre los grandes propietarios de viviendas que no se dedican al alquiler habitual, y el aumento de los permisos para cuidar hijos de menos de 8 años.

Entre la utilización de la bandera, la llamada a “la buena política frente a la mala educación” y la propuesta sobre las unidades de amistad, Sánchez ha dado un empujón a la campaña, mediante la importación de tácticas que han surtido efecto en otros países -Lula envuelto en la bandera de Brasil- que los “tracking” diarios dirán si ha tenido efectos positivos o contraproducentes.