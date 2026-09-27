La descentralización de datos cambia la gestión de la burocracia digital

El diseño de la arquitectura para la identidad digital nacional se ha convertido en un nuevo terreno de debate entre la eficiencia de las administraciones y la privacidad de la ciudadanía.

Por un lado, los gobiernos defienden la implementación de sistemas centralizados como una herramienta para agilizar la burocracia, simplificar los trámites y combatir con mayor eficacia el fraude de identidad.

Sin embargo, concentrar los datos biométricos y personales de millones de individuos en un único registro crea un objetivo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes. Un ataque contra estas infraestructuras podría provocar filtraciones masivas de información y comprometer datos personales de difícil recuperación.

Datos descentralizados

Frente a este modelo, emerge con fuerza la arquitectura descentralizada de identificación, que plantea que la soberanía sobre los datos personales debe recaer en el propio ciudadano y no exclusivamente en los servidores centrales del Estado.

Para conciliar la necesidad de validación administrativa con la protección de la privacidad, una de las soluciones tecnológicas que está ganando protagonismo son las Pruebas de Conocimiento Cero (Zero-Knowledge Proofs o ZKP).

Esta tecnología criptográfica permite certificar que una afirmación es verdadera sin necesidad de revelar la información que la sustenta.

En la práctica, un ciudadano podría demostrar ante un organismo público o una entidad privada que es mayor de edad, que tiene residencia legal o que dispone de una licencia válida sin necesidad de mostrar su fecha de nacimiento exacta, su nombre completo, su número de identificación o su domicilio.

Choque normativo

El debate normativo que se desarrolla actualmente puede definir el marco legal y tecnológico de la ciudadanía digital durante las próximas décadas.

Las arquitecturas descentralizadas respaldadas por pruebas de conocimiento cero plantean una alternativa para reducir la exposición asociada a las grandes bases de datos centralizadas y, al mismo tiempo, mantener las capacidades de verificación necesarias para una administración digital.

El reto pasa por encontrar un equilibrio entre eficiencia administrativa, seguridad y derecho a la privacidad, sin que la modernización de los servicios públicos implique necesariamente una mayor concentración de información personal.