Dos detenidos por colgar sus propios cuadros al lado de la Mona Lisa, en el Louvre
CON CINTA ADHESIVA
Los ciudadanos, de origen alemán, pegaron con cinta adhesiva sus obras junto a la Mona Lisa
Las fuerzas de seguridad de Francia informaron este lunes de que dos ciudadanos de origen alemán fueron detenidos por colgar sus cuadros en el museo del Louvre sin contar con autorización para ello, por lo que ambos serán demandados por las autoridades pertinentes.
El incidente tuvo lugar el sábado por la tarde en el conocido museo de la capital francesa, según indicó un portavoz del propio museo. Los dos detenidos habían pegado con cinta adhesiva dos cuadros en una pared de la sala en la que se encuentra la Mona Lisa del pintor florentino Leonardo da Vinci.
Los agentes de seguridad del museo sorprendieron a los dos hombres y procedieron a llamar a la Policía. Ambos afirmaron que habían procedido a colgar los cuadros por “diversión”.
Uno mostraba a uno de los hombres con armadura y el otro a ambos junto a una mujer. La acción causó ligeros daños en la pared de la sala de exposición.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
RECURSO DE REPOSICIÓN
El Gobierno recurre ante el Supremo la suspensión de la "ley de nietos"