Dos detenidos por colgar sus propios cuadros al lado de la Mona Lisa, en el Louvre

Las fuerzas de seguridad de Francia informaron este lunes de que dos ciudadanos de origen alemán fueron detenidos por colgar sus cuadros en el museo del Louvre sin contar con autorización para ello, por lo que ambos serán demandados por las autoridades pertinentes.

El incidente tuvo lugar el sábado por la tarde en el conocido museo de la capital francesa, según indicó un portavoz del propio museo. Los dos detenidos habían pegado con cinta adhesiva dos cuadros en una pared de la sala en la que se encuentra la Mona Lisa del pintor florentino Leonardo da Vinci.

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Los agentes de seguridad del museo sorprendieron a los dos hombres y procedieron a llamar a la Policía. Ambos afirmaron que habían procedido a colgar los cuadros por “diversión”.

Uno mostraba a uno de los hombres con armadura y el otro a ambos junto a una mujer. La acción causó ligeros daños en la pared de la sala de exposición.