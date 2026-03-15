Día del Padre, una jornada de reconocimiento y agradecimiento

Es el Día del Padre uno de los días más celebrados en todo el mundo, independientemente de países y culturas. Se celebra cada 19 de marzo en los países de tradición católica europea por coincidir con la festividad de San José. Varios países europeos como Francia o Reino Unido y la mayoría de iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio, con lo que dejan para el 19 de marzo la celebración del Día Internacional del Hombre, tomando como ejemplo a San José. No obstante, la fecha del Día del Hombre se celebra internacionalmente en noviembre.

En España, la fecha tiene marcadas raíces religiosas y una historia civil relativamente reciente, en tanto en otros países nació desde el civismo antes de convertirse en tradición popular. En todo caso, lo que une todas estas fechas es la misma intención: reconocer a los padres y agradecer su presencia. El cuándo es distinto, el por qué es universal.

El origen tiene una protagonista inesperada, Manuela Vicente Ferrero, maestra de Vallecas. En 1948 se planteó que si existía un Día de la Madre porqué no celebrar un Día del Padre. Es por ello que organizó en su propia escuela el primer acto dedicado a los padres. Los niños prepararon regalos hechos a mano. Hubo una misa. Y por primera vez, los padres fueron los protagonistas de una jornada pensada solo para ellos.

La elección del 19 de marzo no fue en ningún caso arbitraria. La Iglesia Católica celebra ese día a San José, el padre adoptivo de Jesús y modelo de paternidad en la tradición cristiana. Fue por ello que unir la nueva celebración a esa festividad le dio un peso simbólico inmediato.

Un padre juega con su hijo pequeño. | La Región

Lo que comenzó en un aula de Vallecas fue creciendo, de manera que en 1953, grandes almacenes como Galerías Preciados empezaron a promocionar la fecha. El Corte Inglés los siguió y la cultura del regalo se instaló, con lo que el 19 de marzo quedó grabado en el calendario español para siempre.

Mucho antes, en Estados Unidos, la idea de crear el Día del Padre surgió en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su porgenitor que había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos en una granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la idea mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la iglesia. Propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su padre.

En 1924 llego la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge, que apoyó la idea de establecer un día nacional del padre. Con todo, no fue hasta 1966 cuando llegó la declaración definitiva del presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha de la efeméride en Estados Unidos para el tercer domingo de junio. La celebración fue ganando adeptos y se extendió por todo el mundo con diferentes fechas y tradiciones.