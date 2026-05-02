Uno de cada diez alumnos en España padece acoso escolar

El 2 de mayo se conmemora el Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso Escolar, con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy, se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida el 2 de mayo de 2013 por la entidad “Bullying Sin Fronteras”, con un comunicado inicial respaldado por más de 3.000 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares, y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. Así, la causa se representa con un lazo de color púrpura.

El acoso escolar continúa siendo una realidad presente en las aulas españolas. En 2025, el 12,3% del alumnado afirmó que en su clase existen casos de acoso escolar y/o ciberbullying, frente al 9,4% registrado en 2024. El aumento de este fenómeno se debe, fundamentalmente, al crecimiento de los casos de acoso digital y a la aparición de nuevas formas de agresión mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, el 14,2% de las situaciones de ciberbullying implican el uso de inteligencia artificial (IA), utilizada sobre todo para crear vídeos falsos o suplantar la identidad de compañeros/as. Se trata de un fenómeno reciente que introduce un nuevo elemento de riesgo en la convivencia escolar y que evidencia la necesidad de educar al alumnado en el uso ético y responsable de las tecnologías.

Informe anual

Estas son algunas de las preocupantes conclusiones del informe anual sobre acoso escolar publicado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, que recoge la opinión de 17.562 estudiantes (8.781 en medición previa y 8.781 posterior) y 355 docentes que participaron en 431 talleres de prevención desarrollados en 163 centros educativos de cinco comunidades autónomas (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha e Islas Baleares), durante el curso 2024-2025. En estos talleres se ofrecen herramientas orientadas a que los alumnos/as tomen conciencia de la responsabilidad que tienen ante los casos de acoso escolar y las diferentes formas de prevenirlo, así como de responder ante este tipo de casos.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 12,3% del alumnado conoce algún caso de acoso escolar y/o ciberbullying, un dato coincidente con la de países de nuestro entorno. De estos, el 6,5% del alumnado identifica acoso escolar presencial en su clase -una cifra idéntica a la del curso anterior-, mientras que el ciberbullying alcanza el 2,2% y los casos mixtos de acoso presencial y digital se duplican hasta el 3,6%. La prevalencia del acoso escolar es mayor entre los 11 y 12 años, y afecta por igual a chicas y chicos, si bien los chicos sufren con mayor frecuencia acoso individual (66,6%). En cambio, las chicas presentan mayor vulnerabilidad en los casos mixtos de acoso presencial y online (52,9%).

Persistencia

En cuanto a la duración, cuatro de cada diez víctimas (42,8%) sufren acoso durante meses, mientras que un 28,2% lo padece durante más de un año, lo que indica una persistencia preocupante de las situaciones de maltrato. Los insultos, motes y burlas son la forma de agresión más frecuente (84,8%), seguidos del aislamiento o exclusión (44,8%) y los golpes o patadas (30,9%), tipo de violencia que ha aumentado en 8,7 puntos porcentuales respecto al curso anterior. Los principales motivos del acoso citados por el alumnado “las cosas que hace o dice la víctima” (60,1%) y su aspecto físico (54,9%), seguidos de la presencia de problemas personales (psicológicos, discapacidad, de lenguaje, etc.) (27,1%). El acoso escolar suele realizarse en grupo -esto es, 2 o más agresores/as- (42,6%), y suele ser el formato más habitual, aunque registra un descenso respecto a años anteriores.