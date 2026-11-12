Dimite Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras varios escándalos sobre infidelidades: tenía una relación con una espía china

Jensen Huang ha dejado su cargo como consejero delegado del gigante de los chips Nvidia tras los escándalos relacionados con varias infidelidades que incluían una relación con una presunta espía china y que han provocado un desplome de las acciones en los últimos días.

Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asume el mando de manera temporal.

"La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años", ha indicado Kress, según un comunicado de la compañía.

Nvidia busca cerrar así la situación que arrinconaba a la compañía en los últimos días debido a la delicada tesitura en la que se encontraba Huang tras reconocer el pasado domingo que había mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria que supuestamente trabajaría para los servicios de inteligencia chinos.

Además, según revelaba ayer "The New York Times", el CEO de Nvidia habría tenido también una aventura con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.

Desplome en Wall Street

El parqué neoyorquino ha castigado con dureza la salida del directivo. Los títulos de la tecnológica registran un desplome cercano al 12% en Wall Street tras conocerse la renuncia inmediata de Jensen Huang a raíz de su escándalo personal. Este batacazo supone el mayor retroceso en bolsa de la firma desde el 27 de enero de 2025, jornada en la que cedió un 16,97% tras la irrupción de DeepSeek. El tropiezo del fabricante de microchips ha terminado por arrastrar a la baja a los principales indicadores de Nueva York, con especial impacto en el Nasdaq —índice en el que cotiza Nvidia—, que retrocede un 1,4%.