🔴 Directo | La misión Artemis II aterriza tras diez días alrededor de la Luna

Este sábado, 11 de abril, se produce el aterrizaje de la misión Artemis II. La situación más delicada a la que los cuatro astronautas de la nave Orión se van a enfrentar pasando de 40.000 kilómetros de hora a 30 kilómetros por hora.

Tras diez días en el espacio, un hecho que marcó el regresó a la Luna por parte del ser humano cincuenta años después. Antes de entrar en contacto con la atmósfera, la nave superará hasta en cuatro veces la velocidad de la luz y tras entrar en contacto el escudo térmico que protegerá la nave que se convertirá en una bola de fuego.

Durante la reentrada, el módulo de servicio se separará unos 20 minutos antes de alcanzar la atmósfera, y la cápsula iniciará maniobras de balanceo y calentamiento máximo, con un período de interrupción de comunicaciones de seis minutos mientras se forma plasma alrededor de Orión. La velocidad máxima alcanzará unos 3.800 km/h, y los astronautas experimentarán hasta 3,9 G durante el descenso. La cápsula desplegará paracaídas de frenado a 6,7 km y los principales a 1,8 km antes del amerizaje, momento en que será recibida por los equipos de rescate.

Los astronautas de la misión Artemis II regresarán a la Tierra en la madrugada española del sábado, con aterrizaje previsto a las 20.07 (hora del este de EE. UU.; 02.07 hora española). Se espera que sean extraídos de la cápsula Orión unas dos horas después y trasladados en avión al USS John P. Murtha, donde recibirán evaluaciones médicas antes de volar al Centro Espacial Johnson en Houston, para completar su cuarentena y controles post-misión.

Puedes seguir todo el aterrizaje de este hecho histórico a través de La Región desde las 0:30 con la transmisión de la NASA.