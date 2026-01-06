Vídeo | El sorteo de la Lotería de El Niño 2026, streaming en vídeo

Streaming del Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026.

Los Sorteos de “El Niño” empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. Todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el Sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.

Este se celebra el 6 de enero de 2026 a las 12,00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros. Se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros.

A continuación, te contamos cómo seguir el sorteo en directo, el horario clave y dónde verlo en televisión, online y desde el móvil.

Señal en vivo: Sorteo de "El Niño" directo online

En este espacio podrás seguir en directo el Sorteo de la Lotería de El Niño 2026 con la señal oficial, acompañado por La Región. La retransmisión muestra íntegramente la extracción de números y premios, con especial atención a los grandes galardones.

La señal en vivo suele comenzar antes del inicio oficial del sorteo para mostrar el ambiente, la preparación de los bombos y la llegada del público al recinto. Como cada año, el sorteo comienza a las 12,00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Dónde ver el sorteo de El Niño 2026: TV y plataformas

El Sorteo de Navidad puede seguirse tanto por televisión como por internet, con múltiples opciones para adaptarse a cada espectador.

Opciones para ver el streaming del sorteo en el móvil

Si quieres seguir el sorteo desde tu smartphone o tablet, estas son las opciones más habituales:

Plataformas de streaming de RTVE , con señal en directo y acceso desde navegador o app

Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado , con seguimiento en tiempo real de números y premios

Medios digitales que ofrecen retransmisión en directo y actualizaciones minuto a minuto

Estas alternativas permiten ver el sorteo desde cualquier lugar, sin necesidad de televisión.

Retransmisión oficial en televisión y radio

La retransmisión tradicional del Sorteo de El Niño se realiza en:

La 1 de RTVE , con emisión íntegra en directo

Canal 24 horas , con cobertura continua del evento

Radio Nacional de España, que ofrece narración en directo para quienes prefieren seguir el sorteo por radio

Te invitamos a seguir a través de La Región el sorteo.

Además, comprueba aquí todos los premios de la Lotería