El director de la Aesia rechaza que la IA esté hoy “desbocada”

El director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Alberto Gago, rechazó que la inteligencia artificial esté “desbocada”, aunque considera que se necesita “más transparencia y más responsabilidad”. Gago también insta a conocer esta tecnología. “Para que seas tú el que la controle y ella no te controle a ti”, recalca.

“La IA hay que desplegarla basándose en tres eses: el sentido, para qué la queremos desplegar y para qué no; la seguridad y la sostenibilidad. Con el marco que tenemos en Europa y con las instituciones que estamos velando, no está desbocada, necesitamos más transparencia, más responsabilidad, más confianza, más interacción entre sector privado y público para generar esa confianza”, incide.

Sobre las advertencias desde los desarrolladores de la misma, considera que no es para preocuparse. “No es que esté descontrolada, siempre es un humano que decide si despliega esa IA”, añade para precisar que desde la Aesia defienden “que tiene que haber una supervisión humana antes de desplegarla para que sea seguro, responsable y confiable”.

En este sentido, recalca que el Gobierno de España está trabajando en una serie de pilares como la creación de la Aesia y un reglamento “que se consiguió adoptar como primera ley internacional para una IA responsable. Estamos en el camino correcto”, asevera sobre las actuaciones impulsadas a este respecto por el Ejecutivo central. Y es que para el director de la Aesia lo importante es actuar con regulación pero también con “transparencia algorítmica y responsabilidad”, insiste en alusión a los máximos responsables de las compañías en este ámbito. “Cuando desarrollas la IA tienes que ser responsable para que respete los derechos fundamentales y respete tu salud, si eso no pasa tienes que asumir las consecuencias, los proveedores tienen que tener confianza de que su inteligencia artificial es segura”, insiste Alberto Gago.

Con todo, señala que, en su opinión, no se está desplegando la misma “demasiado rápido”, pero remarca que todo debe hacerse bajo el criterio de responsabilidad. “Si ves que puede generar un daño, no la despliegues”, apunta para precisar que evitar eso es lo que busca el reglamento impulsado en España, así como otras políticas promovidas desde el Gobierno central.