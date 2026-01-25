“Los Domingos” se lleva por delante a “Sirat” en los Feroz

La cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, “Los Domingos”, fue la gran vencedora de la XIII edición de unos Premios Feroz, correctos y sin grandes polémicas que, además, dejaron sin premios importantes a otras favoritas como “Sirat”, del gallego Oliver Laxe, en la antesala de grandes citas como los Goya o los Oscar.

La gala de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) arrancó puntual en el Pazo da Cultura de Pontevedra de la mano de cuatro actores - Antonio Durán “Morris”, Petra Martínez, Samantha Hudson y Elisabet Casanova -, haciendo alguna referencia al papel protagonista de Galicia en esta edición y alguna crítica a la política internacional pero sin entrar en grandes polémicas.

Así, reconoció con cinco estatuillas -optaba a nueve- la cinta dirigida por Azúa, entre ellas, algunas de las más “grandes” como mejor actriz protagonista y de reparto, para Patricia López Arnáiz y Nagore Aramburu; además de mejor dirección y mejor película dramática. Una de las sorpresas de la gala ha sido el vacío de otras cintas muy citadas en las quinielas como “Romería”, de Carla Simón, rodada en Vigo; y “Pubertat”.

“SIRAT”, DOS PREMIOS

Por su parte, “Sirat”, de Oliver Laxe, nominado a los Goya y con dos candidaturas a los Oscar (mejor película internacional y mejor sonido) se tuvo que conformar con recoger la estatuilla a mejor música original y mejor tráiler. “Maspalomas”, otra de las cintas con más opciones, se hizo con dos de las grandes categorías de interpretación: mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz y mejor actor de reparto para Kandido Uranga. “La Cena” fue la cinta ganadora en la categoría de mejor película de comedia. Respecto a los galardones para series, tampoco hubo grandes sorpresas. “Yakarta”, protagonizada por Javier Cámara, además de mejor serie de comedia, se llevó el premio a mejor actor protagonista de serie y mejor guion.