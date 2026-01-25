“Los Domingos” se lleva por delante a “Sirat” en los Feroz
PREMIOS
La película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa arrasa con cinco galardones en el festival de cine
La cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, “Los Domingos”, fue la gran vencedora de la XIII edición de unos Premios Feroz, correctos y sin grandes polémicas que, además, dejaron sin premios importantes a otras favoritas como “Sirat”, del gallego Oliver Laxe, en la antesala de grandes citas como los Goya o los Oscar.
La gala de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) arrancó puntual en el Pazo da Cultura de Pontevedra de la mano de cuatro actores - Antonio Durán “Morris”, Petra Martínez, Samantha Hudson y Elisabet Casanova -, haciendo alguna referencia al papel protagonista de Galicia en esta edición y alguna crítica a la política internacional pero sin entrar en grandes polémicas.
Así, reconoció con cinco estatuillas -optaba a nueve- la cinta dirigida por Azúa, entre ellas, algunas de las más “grandes” como mejor actriz protagonista y de reparto, para Patricia López Arnáiz y Nagore Aramburu; además de mejor dirección y mejor película dramática. Una de las sorpresas de la gala ha sido el vacío de otras cintas muy citadas en las quinielas como “Romería”, de Carla Simón, rodada en Vigo; y “Pubertat”.
“SIRAT”, DOS PREMIOS
Por su parte, “Sirat”, de Oliver Laxe, nominado a los Goya y con dos candidaturas a los Oscar (mejor película internacional y mejor sonido) se tuvo que conformar con recoger la estatuilla a mejor música original y mejor tráiler. “Maspalomas”, otra de las cintas con más opciones, se hizo con dos de las grandes categorías de interpretación: mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz y mejor actor de reparto para Kandido Uranga. “La Cena” fue la cinta ganadora en la categoría de mejor película de comedia. Respecto a los galardones para series, tampoco hubo grandes sorpresas. “Yakarta”, protagonizada por Javier Cámara, además de mejor serie de comedia, se llevó el premio a mejor actor protagonista de serie y mejor guion.
