El cine español brilla y emociona en una noche Feroz en Pontevedra

El equipo al completo de la película 'Los domingos', en la alfombra roja de los Premios Feroz.

Pontevedra volvió a reunir a 1.300 personas en los Premios Feroz 2026, que se celebraron en el Pazo da Cultura, en una tarde y noche en la que el frío no restó entrega ni expectación. Unos 200 actores, actrices y directores desfilaron por la alfombra roja, en la que hubo emoción y sobriedad, y en la que reinó el negro en la mayoría de trajes y vestidos.

Fer Fraga y Judith Fernández, actores de ‘Rondallas’, no ocultaron su orgullo haciéndose selfies con el público y reivindicando que “Xogamos na casa”. “A película fíxose con moito cariño e o importante é que chegou á xente de aquí”. Tamar Novas, otro de los actores de la película viguesa, llegó de verde a modo de esperanza con un mensaje: “que falen desta película e que esté nominada é un logro”. “Chegamos aos 250.000 espectadores no cine e iso é incrible”.

El equipo de ‘Romería’, encabezado por Carla Simón y la ourensana Myriam Gallego, recordaron su rodaje en Vigo y la repetición por segunda vez de la barcelonesa en la ciudad del Lérez. Ambas firmaron autógrafos con un grupo de jóvenes fans llegadas desde Santiago. Otra de las actrices que repitió en la alfombra pontevedresa fue la catalana Nora Novas, quien aseguró que la ciudad “me da suerte”.

Asier Etxeandía, nominado por ‘La Cena’, puso el color con un traje violeta, confesó que comió en el Mercado, y reivindicó la importancia de que estos galardones “salgan de Madrid”.

Leonor Watling y Javier Cámara, de negro y blanco, respectivamente, defendieron el cine hecho en Galicia y el equipo de ‘Maspalomas’, capitaneado por sus directores Aitor Arregui y José Mari Goenaga, pidieron que “los Premios Feroz se hagan siempre en Pontevedra”, misma reivindicación que hicieron la copresentadora y actriz Petra Martínez y el vigués Antonio Durán ‘Morris’.

Oliver Laxe

El director Oliver Laxe fue uno de los que despertó más expectación. El creador de ‘Sirat’, nominada a mejor película extranjera y mejor sonido en los Oscar, llegó vestido de Adolfo Domínguez, confesó que vivió dos años en Pontevedra, y que aquí se inspiró para parte de su trabajo. El lucense explicó que en la facultad de Bellas Artes empezó a formarse. “En Pontevedra comencé y aquí me trajo el cine”, afirmó.

En la alfombra del Pazo da Cultura brillaron y posaron también la portuguesa María de Medeiros, Anna Castillo, Borja Cobeaga, Eduardo Casanova, María León, Cesc Gay, Eduard Sola, Betsy Túrnez, Leticia Dolera, María Castro y las jóvenes Nadia de Santiago y Carla Quílez, entre otras.

La nota anecdótica la puso el guionista de ‘Yakarta’, Diego San José, que desveló que la noche anterior no encontraba el Parador de Turismo y unos “chavales me invitaron a unas cervezas y me acompañaron”. “Me pareció increíble”, en una reivindicación del cine hacia esa periferia nacional “tan desconocida”.

Junto a la alfombra, medio centenar de alumnos del CIFP Carlos Oroza y estudiantes de la UVigo colaboraron y conocieron parte de un trabajo “vocacional”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, presidieron la mesa institucional de una gala en una noche en la que la lluvia dio una tregua.

Mil personas vivieron la fiesta con los actores en el Auditorio

Mario llegó desde Vilagarcía para darle un recado a Oliver Laxe: “¿Cómo se poden facer esas películas sendo de aquí?”. El lucense fue una de las estrellas con más autógrafos solicitados en la alfombra roja, donde centenares de personas de todas las edades esperaron desde primera hora de la tarde para hacerse un selfie con sus actores favoritos, bajo una carpa de 40 metros por la que desfilaron todos los asistentes a la ceremonia.

Carla, Sonia, Lucía y Marina, estudiantes de Bachillerato, cumplieron su sueño de ver a Mario Casas y al elenco de ‘Maspalomas’. Dolores, aficionada al teatro, vino desde Poio porque “hay muy pocas oportunidades como esta para ver a gente del cine tan de cerca”.

A unos pocos metros, 900 personas siguieron en directo la gala y pudieron saludar, entre otros, a Candela Peña, Oliver Laxe, Alauda Ruíz de Azúa o Álvaro Cervantes, que posaron, firmaron y saludaron en una ciudad que se rindió al cine por segunda vez.