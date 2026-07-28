Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: cómo verlo sin dañar la vista y qué riesgos advierten los expertos

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes fenómenos astronómicos visibles desde la Península Ibérica en las próximas décadas, pero los expertos advierten de que su observación debe realizarse con máxima precaución. El secretario general de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, pidió ayer a la población evitar desplazamientos innecesarios para contemplar el fenómeno y recordó la importancia de proteger la vista para evitar daños “posteriores” en la retina.

Durante la presentación de la campaña “Una vista única. Cuídala”, impulsada para concienciar sobre la observación segura de los eclipses de 2026, 2027 y 2028, Cigudosa puso el foco en tres conceptos clave: “seguridad, prevención y prudencia”. “El eclipse es previsible, sabemos el momento concreto y cómo se verá en cada lugar, pero lo que no es previsible es el comportamiento humano”, señaló.

La iniciativa contempla el reparto gratuito de cerca de dos millones de gafas homologadas para evitar accidentes derivados de una observación incorrecta del Sol. Los especialistas recuerdan que nunca debe contemplarse un eclipse directamente sin filtros adecuados, ya que la radiación solar puede provocar lesiones graves aunque no se perciba dolor en el momento.

El daño puede aparecer horas después

El doctor Carles Barnés, director de OftalDex, explicó que las lesiones provocadas por mirar al Sol sin protección pueden pasar desapercibidas inicialmente. “No se nota. No se ve. No duele. En el momento no provoca ningún síntoma, pero el daño está hecho”, señaló.

El especialista detalló que los efectos pueden aparecer entre 24 y 48 horas después de la exposición y que la lesión más frecuente es la retinopatía solar, una quemadura de la retina causada por la radiación solar.

Entre sus síntomas se encuentran la visión borrosa, la pérdida de agudeza visual, dificultades para leer, alteraciones en la percepción de los colores, aparición de manchas en el campo visual o distorsión de las imágenes. Ante cualquiera de estos signos, los expertos recomiendan acudir cuanto antes a un oftalmólogo.

Niños y aficionados a la fotografía, entre los grupos de riesgo

Los especialistas advierten especialmente del riesgo para determinados colectivos, como niños, jóvenes y aficionados a la astronomía o la fotografía que utilicen telescopios, cámaras o prismáticos sin filtros solares específicos.

Además, recuerdan que durante un eclipse la reducción de la luz ambiental puede generar una falsa sensación de seguridad y llevar a observar el Sol sin la protección necesaria. Por ello, insisten en utilizar únicamente gafas homologadas para eclipses y seguir las recomendaciones oficiales para disfrutar del fenómeno sin poner en peligro la visión.