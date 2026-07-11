Un mes para el histórico eclipse solar total: cómo verlo desde Ourense, una de las mejores ubicaciones de España

La cuenta atrás ha comenzado. Dentro de un mes, el próximo 12 de agosto de 2026, la provincia de Ourense se convertirá en uno de los escenarios privilegiados para observar el eclipse solar total que atravesará España y que ya está siendo considerado uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas.

Se trata del primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de cien años y, para muchos expertos, una oportunidad única que difícilmente volverá a repetirse en una vida. De hecho, diversos divulgadores astronómicos recuerdan que, tras este fenómeno, Galicia no volverá a disfrutar de un eclipse solar total de estas características hasta el año 2180.

¿A qué hora se verá el eclipse en Ourense?

En la provincia de Ourense, el eclipse comenzará durante la tarde del 12 de agosto y alcanzará su momento culminante alrededor de las 20.30 horas, cuando la Luna cubrirá completamente el disco solar durante unos segundos.

Al producirse al atardecer, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, una circunstancia que hará que las imágenes sean especialmente espectaculares. Los expertos recomiendan buscar lugares elevados y con una visión completamente despejada hacia el oeste para disfrutar de la totalidad sin obstáculos.

A Veiga y Trevinca, los grandes referentes para observar el eclipse

Si hay un lugar que destaca en Galicia para contemplar este fenómeno, ese es el territorio de Trevinca-A Veiga.

Su altitud media superior a los 1.000 metros, la escasa contaminación lumínica y unas condiciones meteorológicas históricamente favorables convierten esta zona en uno de los mejores observatorios naturales de España para el eclipse.

Según los datos difundidos por el Concello de A Veiga, la duración de la totalidad oscilará entre los 39 y los 54 segundos dependiendo de la ubicación exacta del observador, siendo mayor cuanto más al norte se encuentre dentro de la zona de observación.

Además, los registros climatológicos sitúan la probabilidad de nubosidad en torno al 15 %, una cifra especialmente baja para una fecha tan importante.

Ourense, una de las mejores opciones de España para ver el eclipse

Mientras muchas zonas de la franja de totalidad esperan una gran afluencia de visitantes, Ourense reúne varias ventajas para quienes buscan disfrutar del eclipse en las mejores condiciones posibles:

Amplias zonas de montaña con horizontes despejados.

Altitudes elevadas que reducen la presencia de brumas.

Menor contaminación lumínica.

Buenas condiciones meteorológicas históricas en agosto.

Infraestructura turística especializada en astroturismo, especialmente en Trevinca.

Menor masificación que otros puntos del recorrido del eclipse.

Por este motivo, numerosos aficionados a la astronomía ya están planificando sus desplazamientos hacia la provincia para el próximo verano.

Cómo ver el eclipse de forma segura

La emoción por contemplar un eclipse total no debe hacer olvidar una norma fundamental: nunca mirar directamente al Sol sin protección adecuada.

Durante las fases parciales es obligatorio utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2:2015.

Los especialistas insisten en que no sirven:

Gafas de sol convencionales.

Cristales ahumados.

Radiografías.

CDs o DVDs.

Filtros caseros.

Utilizar materiales no homologados puede provocar lesiones oculares permanentes incluso tras pocos segundos de observación.

La secuencia del eclipse desde Madrid, según el IGN. | IGN

Planificar con tiempo será fundamental

Las administraciones y los expertos llevan meses advirtiendo de que el eclipse atraerá a miles de visitantes a los principales puntos de observación.

Por ello se recomienda:

Reservar alojamiento con antelación.

Llegar al lugar elegido varias horas antes.

Evitar desplazamientos innecesarios durante el fenómeno.

Llevar agua, protección solar y ropa adecuada para varias horas al aire libre.

Respetar todas las normas de prevención de incendios forestales.

Hay que recordar que el eclipse se producirá en pleno mes de agosto, una época especialmente sensible para el monte gallego.

Una experiencia que no volverá a repetirse en generaciones

Durante la totalidad, el cielo se oscurecerá de forma repentina, la temperatura descenderá algunos grados y el paisaje adquirirá un aspecto similar al del crepúsculo.

Muchos animales modificarán temporalmente su comportamiento y, durante unos instantes, será posible observar la corona solar alrededor de la Luna.

Para quienes se encuentren en Ourense el próximo 12 de agosto, especialmente en enclaves como A Veiga y Trevinca, la experiencia promete convertirse en uno de esos recuerdos que permanecen para siempre.

Queda exactamente un mes para que la provincia mire al cielo y sea testigo de un fenómeno que muy pocas generaciones han tenido la oportunidad de contemplar desde Galicia.