El efecto CBK: porqué el minimalismo de Carolyn Bessette-Kennedy vuelve a dominar la moda

Los actores que dan vida a Carolyn y John F. Kennedy Jr. en la serie Love Story y Carolyn y John F. Kennedy Jr.

En una industria acostumbrada a reinventarse cada temporada, pocas figuras siguen influyendo tanto tiempo después de su desaparición como Carolyn Bessette-Kennedy. Más de dos décadas después de su muerte, su estilo minimalista vuelve a ocupar el centro de la conversación cultural gracias al fenómeno televisivo Love Story, que ha reavivado el interés por su vida y, especialmente, por su estética.

La serie, que reconstruye el romance entre Carolyn y John F. Kennedy Jr., ha puesto nuevamente en circulación una serie de looks que definieron los años noventa: slip dresses de líneas limpias, camisas blancas amplias, faldas lápiz y abrigos estructurados. El vestuario de la producción ha recreado con precisión muchos de esos estilismos, demostrando que su lenguaje visual sigue resultando sorprendentemente contemporáneo.

Lo que hoy se conoce como “efecto CBK” no es únicamente un revival nostálgico. En realidad, responde a una tendencia más amplia dentro de la moda actual: el regreso del minimalismo sofisticado. Frente a años dominados por el exceso estético, el armario de Carolyn —basado en básicos impecables y proporciones perfectas— aparece ahora como una fórmula de elegancia silenciosa.

En los noventa, Bessette-Kennedy trabajaba en Calvin Klein, un entorno creativo que marcó profundamente su forma de vestir. Su estilo combinaba piezas de la firma con otras de casas como Prada o Helmut Lang, creando una estética limpia, sofisticada y deliberadamente discreta.

La clave de su influencia radica en algo aparentemente sencillo: su capacidad para hacer que lo cotidiano pareciera extraordinario. Unos vaqueros, una camiseta blanca o unas botas altas podían transformarse en un uniforme de elegancia natural. Esa habilidad convirtió su armario en lo que hoy llamaríamos una “capsule collection” perfecta, basada en prendas atemporales que siguen funcionando décadas después.

La fascinación contemporánea también tiene mucho que ver con el misterio que rodeaba su figura. Carolyn evitaba la sobreexposición mediática y nunca buscó convertirse en icono de estilo. Sin embargo, precisamente esa discreción alimentó el mito: una mujer que parecía vestir sin esfuerzo y que, sin saberlo, estaba definiendo una estética que hoy identificamos con términos como quiet luxury o lujo silencioso.

Quizá por eso su estilo resulta tan relevante ahora. En una era dominada por la velocidad digital y la saturación visual, la elegancia contenida de Carolyn Bessette-Kennedy vuelve a sentirse radicalmente moderna. Y demuestra que, en moda, las verdaderas revoluciones a veces ocurren en silencio.