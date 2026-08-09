El ejercicio a mediana edad retrasa el deterioro cognitivo

Un estudio de UT Health San Antonio (Estados Unidos) ha asociado mantener cualquier nivel de actividad física durante la mediana edad con un deterioro cognitivo más lento en etapas posteriores de la vida, especialmente entre adultos hispanos. Los investigadores, que publican sus resultados en la revista Alzheimer’s & Dementia: Behavior & Socioeconomics of Aging, señalan también que unos niveles adecuados de glucosa en sangre podrían relacionarse con una mejor evolución cognitiva, aunque advierten de que el trabajo no demuestra una relación de causa y efecto.

El estudio analizó datos de 402 participantes de San Antonio, con una edad media de 57,9 años al inicio del seguimiento y un 58,5% de mujeres. Del total, el 52% eran hispanos y el resto blancos no hispanos. Los investigadores evaluaron la salud cardiovascular mediante el marco Life’s Simple 7 de la Asociación Americana del Corazón, que incluye factores como actividad física, dieta, tabaquismo, presión arterial, índice de masa corporal, colesterol y glucosa en sangre en ayunas.

Los resultados mostraron que la actividad física se asociaba con una tasa significativamente menor de deterioro cognitivo, especialmente entre los participantes hispanos. En cambio, entre los participantes blancos no hispanos, unos niveles más bajos de glucosa en sangre en ayunas se relacionaron con una evolución cognitiva más favorable.

Los autores explican que la salud cardiovascular durante la mediana edad se considera un factor modificable relacionado con el envejecimiento cerebral y el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estudios previos ya habían vinculado una mejor salud cardiovascular con un menor riesgo de demencia, aunque estas asociaciones no se habían analizado de forma tan específica entre distintos grupos étnicos.

“Al mejorar la salud cardiovascular mediante cambios modificables en el estilo de vida, existe la posibilidad de aliviar significativamente la carga que representa la enfermedad de Alzheimer y otras demencias para la salud pública, especialmente en poblaciones de alto riesgo”, afirmó Claudia Satizabal, PhD, profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional de UT Health San Antonio y del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas.

Los investigadores destacan que uno de los hallazgos más relevantes fue que no fue necesario alcanzar niveles elevados de ejercicio para observar una asociación favorable. Según el trabajo, evitar un estilo de vida sedentario y mantener algún grado de actividad física podría contribuir a preservar la función cognitiva a largo plazo.

“Al mejorar la salud cardiovascular mediante cambios modificables en el estilo de vida, existe la posibilidad de aliviar significativamente la carga que representa la enfermedad de Alzheimer y otras demencias para la salud pública, especialmente en poblaciones de alto riesgo”, afirmó Claudia Satizabal.

No obstante, los autores insisten en que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer que la actividad física o el control de la glucosa sean la causa directa de un menor deterioro cognitivo. Además, señalan que las diferencias observadas entre grupos étnicos deberán confirmarse en investigaciones con muestras más amplias.

“Estos hallazgos sugieren que realizar cualquier nivel de actividad física y mantener niveles óptimos de glucosa en sangre en ayunas durante la mediana edad se asocia con una tasa significativamente menor de deterioro cognitivo en la vejez”, afirmó Janette Vazquez, PhD, primera autora del estudio.

Los investigadores del estudio de la UT Health San Antonio concluyen que el seguimiento de la salud cardiovascular a lo largo de la vida podría aportar nueva información sobre las trayectorias que influyen en el envejecimiento cognitivo y ayudar a diseñar estrategias preventivas adaptadas a diferentes poblaciones y a las circunstancias ambientales, gastronómicas o sociales que las rodean, muy diferentes entre los distintos continentes e incluso entre los distintos países.