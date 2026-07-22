❌✅ Encuesta | Día del Perro y del Gato: ¿Qué tipo de mascota prefieres?

Los perros y los gatos son los animales de compañía más habituales.

Con motivo del 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro y el 8 de agosto el Día Internacional del Gato, queremos conocer tu opinión sobre qué tipo de mascota prefieres

Con motivo del Día Internacional del Perro, que se celebra el 21 de julio, y del Día Internacional del Gato, que tendrá lugar el 8 de agosto, queremos conocer las preferencias de nuestros lectores sobre las mascotas que forman parte de sus vidas.

Los perros y los gatos son los animales de compañía más habituales, pero también hay quien prefiere aves, peces, conejos u otras especies, e incluso quienes optan por no tener ninguna mascota.

¿Y tú? ¿Qué tipo de mascota prefieres?