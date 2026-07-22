FIELES COMPAÑEROS DEL HUMANO
❌✅ Encuesta | Día del Perro y del Gato: ¿Qué tipo de mascota prefieres?
FIELES COMPAÑEROS DEL HUMANO
Con motivo del Día Internacional del Perro, que se celebra el 21 de julio, y del Día Internacional del Gato, que tendrá lugar el 8 de agosto, queremos conocer las preferencias de nuestros lectores sobre las mascotas que forman parte de sus vidas.
Los perros y los gatos son los animales de compañía más habituales, pero también hay quien prefiere aves, peces, conejos u otras especies, e incluso quienes optan por no tener ninguna mascota.
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