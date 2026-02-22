España, entre los países europeos más afectados por ciberataques en 2025

España se ha convertido en uno de los países europeos más afectados por los ciberataques, registrando 605 incidentes graves en la segunda mitad de 2025, según el informe de Tendencias y ciberamenazas de NTT Data. La motivación económica es el principal motor de estos ataques, que ocurren a un ritmo de tres por día.

A diferencia de otros países, en España los sectores más golpeados incluyen la industria manufacturera, que ha visto afectadas sus líneas de producción por intrusiones en sistemas de automatización y monitoreo, así como la alimentación, la logística y el turismo. La Administración Pública y los servicios sanitarios, incluidos hospitales y clínicas privadas, también figuran entre los sectores más vulnerables, provocando retrasos en procedimientos médicos y consultas.

Los ataques cibercriminales son un riesgo sistémico con un impacto que supera los 10 billones de euros anuales

La mayoría de los ataques son campañas de ransomware, facilitadas por el alto nivel de digitalización, la importancia económica de ciertos sectores y la presencia de muchas pequeñas y medianas empresas con protección desigual. A nivel europeo, Alemania fue el país más afectado, con más de 856 incidentes, y el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania ha intensificado ataques a instituciones y empresas europeas.

Globalmente, el cibercrimen se consolida como un riesgo sistémico con un impacto económico que supera los 10 billones de euros anuales. La inteligencia artificial ya no es una tendencia emergente, sino una herramienta que acelera tareas como la generación de contenido malicioso, la ingeniería social personalizada y la selección de objetivos, reduciendo el esfuerzo humano necesario para ejecutar los ataques.

En 2025, el gasto mundial en ciberseguridad alcanzó unos 213.000 millones de euros, con un crecimiento anual cercano al 14%. Para 2026, se prevé un aumento de campañas de acceso silencioso, abuso de identidades y explotación de relaciones de confianza, así como un mayor uso de inteligencia artificial para facilitar ataques más complejos.

Para reducir el riesgo de ciberataques en España, las empresas y organismos deben fortalecer su ciberseguridad de forma integral. Esto incluye actualizar sistemas y software regularmente, implementar autenticación multifactor y políticas de contraseñas robustas, así como segmentar redes para limitar el impacto de intrusiones. La formación continua del personal en reconocimiento de phishing (mensajes o correos electrónicos que buscan robar o secuestrar datos) y técnicas de ingeniería social es clave.