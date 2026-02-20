En Portada, El Dioni digital

Aquellos legendarios atracadores de bancos, desde Bonnie and Clyde a la versión más castiza representada por El Dioni, van camino de la extinción. No se trata de protegerlos como al lobo, otro depredador, pero sí de reconocer su declive. Hoy lo más probable es que al ciudadano le birlen los ahorros de toda la vida desde un confortable dormitorio con ordenador situado en Bahamas, San Petersburgo o Pereiro de Aguiar. Son los ladrones de guante blanco que sustraen claves, suplantan identidades y vacían cuentas bancarias a través de la red.

Uno de cada cuatro delitos en Ourense se cometen ya a través de una pantalla, dato que empuja el balance delictivo de 2025 al alza y que contrasta con el descenso de los delitos violentos o los robos en casas.

Las preguntas que les formulo son las siguientes: ¿estamos preparados, a nivel personal e incluso empresarial o legal, para esta nueva criminalidad?, ¿van los "hackers" por delante?, ¿qué efecto tiene en una sociedad cada vez más envejecida?