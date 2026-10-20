España registra un máximo de contaminación por ozono

España registró este año los niveles más altos de contaminación por ozono desde la entrada en vigor de los límites legales actuales en 2010, con un aumento del 25% respecto al promedio de 2012-2019 en el conjunto del país, según Ecologistas en Acción en su informe anual sobre contaminación. 53 zonas de las 131 en las que se divide el territorio español para evaluar el ozono troposférico incumplen el objetivo legal aprobado para 2030 por la UE, lo que afecta a diez comunidades autónomas con más de 28 millones de habitantes.

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Según el informe, 16,9 millones de personas respiraron aire contaminado por ozono durante 2026, el 34,3% de la población. Si se aplica el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la cifra asciende al 98,6%. Durante 2026, Cataluña y la Comunidad de Madrid son los territorios con mayor contaminación. Madrid volvió a batir su récord y todas sus estaciones superan el valor objetivo. Cataluña registró 124 superaciones del umbral de información y rebasó el de alerta en Barcelona. En Andalucía, dos de cada tres personas respiraron aire contaminado, según los umbrales actuales.

El coordinador del informe, Miguel Ángel Ceballos, señaló que 2026 fue meteorológicamente muy propicio para el despunte de este gas, que “es claramente una consecuencia del calentamiento global”. Los picos coincidieron con las cuatro olas de calor registradas entre junio y septiembre. Por su parte, el pediatra Ferrán Campillo recalcó que el ozono actúa como irritante y causa un aumento de la mortalidad prematura, con evidencias de su impacto en afecciones respiratorias, párkinson o alzheimer. Ecologistas en Acción recuerda que causa miles de muertes anuales en España, afectando de manera más directa a colectivos vulnerables como niños, mayores, embarazadas y enfermos cardiorrespiratorios.

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Tanto Campillo como la coordinadora de calidad del aire de la organización, Marta Orihuela, destacaron que “es un contaminante evitable”, lamentando que “no se está haciendo absolutamente nada al respecto”. Finalmente, la organización reclama al Gobierno la aprobación urgente del Plan Nacional de Ozono, la transposición de la Directiva europea de calidad del aire y la limitación de precursores mediante la reducción del tráfico, la potenciación del transporte público eléctrico o las renovables.