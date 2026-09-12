Madrid deja atras la imagen de su boina de contaminación

Madrid registró hasta agosto su nivel más bajo de dióxido de nitrógeno (NO2) de toda la serie histórica, con 21 de sus 24 estaciones de medición por debajo del límite de 20 microgramos por metro cúbico que establecerá la normativa europea en 2030. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, celebró que la capital haya dejado atrás la imagen de la “boina” de contaminación. “Hoy no hay boina en Madrid más que nuestra parpusa”, proclamó durante el balance de los siete años de aplicación de la Estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360.

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“Con cuatro años de adelanto, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que casi el 90% de sus estaciones cumplan unos límites de calidad que están en el horizonte de 2030”, destacó Almeida, quien aseguró que “los madrileños respiran la mejor calidad del aire que nunca se ha respirado en esta ciudad”. Los registros de junio, julio y agosto consolidan el descenso del NO2. Según el balance municipal, Madrid cumple actualmente la directiva europea vigente, cuyo límite anual se sitúa en 40 microgramos por metro cúbico, algo que ya sucedió durante cuatro años consecutivos.

En agosto de 2026, únicamente Barajas Pueblo, Ensanche de Vallecas y Plaza Elíptica superaron los 20 microgramos, aunque las tres permanecieron por debajo de 30. Un año antes, 15 estaciones rebasaban el futuro límite europeo. En agosto de 2019, antes de Madrid 360, eran 22 de las 24. La evolución también se aprecia en verano. En junio, 16 estaciones se situaron por debajo de los 20 microgramos y en julio fueron 17. En junio de 2019 solo El Pardo estaba por debajo de ese umbral.

Madrid incumplió entre 2010 y 2021 los límites anuales de NO2. El peor dato se registró en 2017, cuando 15 estaciones superaron los 40 microgramos. La capital cumplió por primera vez los límites europeos en 2022.

El Ayuntamiento atribuye la mejora a medidas como la prohibición de las calderas de carbón, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y las restricciones a vehículos sin distintivo ambiental. Según sus datos, los accesos de los vehículos más contaminantes han caído un 41% en Distrito Centro y un 94% en Plaza Elíptica.

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Almeida destacó las ayudas para renovar vehículos, la electrificación de la empresa de transportes (EMT), el uso de bicicletas y el aumento de los puntos de recarga. La estrategia incluye además inversiones en residuos, movilidad y zonas verdes. “Siete años después podemos decir que Madrid 360 ha sido un éxito”, concluyó el alcalde, quien defendió que la capital es hoy “la locomotora económica y de sostenibilidad ambiental de España”.