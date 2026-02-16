Los españoles dedican casi cuatro horas al mes a ligar usando internet

El uso de aplicaciones y páginas web para ligar ha crecido de forma notable en España en los últimos dos años. Actualmente, casi cinco millones de personas utilizan este tipo de plataformas, lo que supone un aumento del 21% respecto a años anteriores. En conjunto, alrededor del 12% de los españoles recurre de manera habitual a estas herramientas para conocer gente o buscar pareja, lo que confirma su consolidación como una opción cada vez más común.

Según datos del análisis de la plataforma digital GfK DAM, los usuarios españoles dedican una media de 3 horas y 50 minutos al mes a ligar por Internet. Además, aproximadamente 1,5 millones de personas acceden a estas aplicaciones todos los días, lo que refleja un uso frecuente y continuado.

Sin embargo, el estudio también muestra diferencias claras entre hombres y mujeres. Los hombres son mayoría en estas plataformas, con unos 3,6 millones de usuarios frente a 1,3 millones de mujeres. Además, ellos pasan más tiempo conectados: una media de 4 horas y 14 minutos al mes, mientras que las mujeres invierten unas 2 horas y 44 minutos. En el uso diario también hay diferencias importantes, ya que 1,2 millones de hombres entran cada día frente a unas 373.000 mujeres.

Por edades, los llamados millennials, nacidos entre 1985 y 1994, son los más activos. Este grupo presenta una afinidad un 38% superior a la media y llega a dedicar cerca de 5 horas mensuales a ligar por Internet.

En cuanto a las aplicaciones concretas, Tinder sigue siendo la que cuenta con más usuarios únicos, superando el millón y medio. Por último, el estudio señala que existen preferencias distintas según el sexo: los hombres están más presentes en aplicaciones como Grindr y Wapo, mientras que las mujeres utilizan más Badoo y Tinder.