De la “estafa romántica” al “phishing”: los fraudes digitales más peligrosos

La Policía Nacional y Meta han sumado fuerzas para alertar sobre las estafas virtuales más frecuentes ante el incremento de la actividad delictiva en el periodo de compras de final de año, impulsado por fechas clave como el Black Friday y las festividades navideñas.

Para ayudar a los ciudadanos a prevenir estos fraudes y reaccionar a tiempo, la institución policial ha difundido una serie de vídeos formativos en su perfil de Instagram, respaldados por los datos del Centro de Protección contra Estafas de esta red social.

Entre las tácticas más habituales identificadas en los últimos meses se encuentran los engaños amorosos, donde cibercriminales emplean perfiles falsos para entablar un vínculo afectivo y terminar solicitando dinero o información confidencial.

Engaños

Asimismo, destacan las ofertas de trabajo engañosas que prometen remuneraciones elevadas sin apenas esfuerzo a cambio de pagos previos o datos bancarios, y las falsas inversiones (habitualmente vinculadas a criptomonedas y al uso no autorizado de la imagen de personajes públicos) que garantizan rentabilidades desmedidas. La lista la completan las suplantaciones de identidad (“phishing”) mediante mensajes fraudulentos que imitan a entidades bancarias o empresas reconocidas para apoderarse de claves privadas, junto con los sorteos y premios falsos que condicionan la entrega del galardón al envío de fondos o datos personales.

Para contrarrestar estas amenazas crecientes en el entorno virtual, las autoridades y la plataforma recomiendan mantener la cautela ante chollos o promociones inverosímiles, verificar siempre la identidad del remitente de cada comunicación, evitar compartir datos sensibles con desconocidos, activar la verificación en dos pasos y reportar o bloquear cualquier cuenta sospechosa.

Fraudes

A medio plazo, esta importante labor de prevención digital se suma a la constante respuesta tecnológica de las plataformas; de hecho, solo en 2025, Meta retiró más de 159 millones de anuncios fraudulentos a nivel global (un 92 % de ellos antes de recibir denuncias de los usuarios) y clausuró 10,9 millones de perfiles asociados a redes delictivas. Además, la reciente cooperación conjunta con fuerzas policiales internacionales ha permitido desarticular más de 150.000 cuentas vinculadas al cibercrimen.