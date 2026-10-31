El Euromillones deja en una villa de Galicia el premio más alto de toda España

SEIS CIFRAS

El sorteo de Euromillones del viernes 30 de octubre deja un premio de más de 173.000 euros en Galicia, el único de segunda categoría validado en España.

La Región
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Publicado: 31 oct 2026 - 08:27 Actualizado: 31 oct 2026 - 08:27
El Euromillones deja un buen pellizco en Galicia
El Euromillones deja un buen pellizco en Galicia | La Región

La suerte ha vuelto a sonreír a Galicia en el último sorteo de Euromillones, celebrado este viernes, 30 de octubre. Un boleto sellado en una localidad gallega ha conseguido 173.525,59 euros, convirtiéndose en el premio de mayor cuantía de esta modalidad repartido en España durante la jornada.

El boleto premiado fue validado en A Pontenova, en la provincia de Lugo, concretamente en el despacho receptor número 49.095, situado en el número 14 de la Estrada Xeral. El afortunado acertante logró un premio de segunda categoría (cinco números y una estrella), siendo el único boleto de esta categoría registrado en todo el territorio nacional.

Los números premiados de Euromillones del 30 de octubre

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 03, 12, 14, 17 y 37, mientras que las estrellas fueron el 03 y el 12.

Por su parte, el premio de El Millón, dotado con un millón de euros, correspondió a un boleto validado en Benidorm (Alicante), concretamente en la avenida Mediterráneo, 57.

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